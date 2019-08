Fricz Botond a világ legjobbjai között versenyzett

A FIS Snowboard Világkupa idénynyitóját minden évben hagyományosan az új-zélandi Cardronában rendezik. Az esemény ezúttal magyar szempontból is fontos volt, hiszen a kecskeméti Fricz Botond indulási jogot szerzett a világkupa Big Air versenyeire, így első alkalommal állhatott rajthoz ebben a szakágban a legfelső ligában.

Az új-zélandi megméretést a nemzetközi mezőny nagy része beiktatja versenyprogramjába, hiszen kiváló felkészülés a következő téli szezonra, és remek referenciapont a versenyformát illetően. Botond a 35 fős mezőnyben a 21. helyet szerezte meg, ami a döntőbe jutáshoz nem volt elég, de tekintve, hogy első világkupája volt, és olimpiai döntősöket is sikerült maga mögé utasítani, ez az eredmény több, mint biztató. Botond is elégedetten nyilatkozott a verseny után: – Túl vagyok az első Big Air világkupámon. Magamhoz képest nagyon jól teljesítettem, mindkét körömet letettem. Az első edzőnapon volt pár nehézségem, nem tudtam beadni a trükköt, amit akartam, a backside duplakork 1080-at. Viszont a selejtező napján már minden nagyon jól ment, és ekkor már sikerült. A kvalifikáción is ezt próbáltam, és le is tettem szép tisztán. Nagyon boldog vagyok ezzel az eredménnyel! Sok tapasztalatot szereztem, és jó volt a világ legjobbjaival versenyezni.

A versenyző továbbra is Új-Zélandon marad, kihasználja a remek edzéslehetőséget, továbbá elindul még egy kontinentális kupafutamon ugyanitt.