Farkas Petra a coloradoi egyetem játékosa lett

A jó másfél éve óriási kalandba belevágó, azóta a kosárlabda pályafutását az Amerikai Egyesült Államokban folytató, 21 éves Farkas Petra az év játékosa lett a ligájában, és egy új, rangosabb egyetemre igazolt.

Az idei, minden egyéb tekintetben pokolian nehéz esztendőben immáron két örömhírt is elkönyvelhetett a kecskeméti Farkas Petra, aki tavalyelőtt, augusztusban indult el, hogy szerencsét próbáljon kosárlabdázóként – és nem mellékesen: egyetemistaként – az Amerikai Egyesült Államokban, a kosárlabda hazájában. A játékos, aki általános iskolai tanulmányait a kecskeméti Kodály iskolában, középiskolai tanulmányait pedig a Bolyai János gimnáziumban végezte, majd éveken át a Kecskeméti Kosárlabda Club játékosa volt, 2018-ban költözött ki az Idaho-beli Twin Falls-ba, és igazolt a CSI (College of South Idahoz) Golden Eagles csapatába. A Golden Eagles azon csapatok sorába tartozik, amelyek egyfajta előszobát jelentenek mind a kosárlabda, mind az egyetemi tanulmányok szempontjából azok számára, akikben az iskola vezetése lát potenciált. Farkas Petra már a második nagyszerű idényt tudhatja maga mögött, így örömmel könyvelhette el az idei év elején, hogy bekerült a régió válogatottjába, sőt, két másik riválisával holtversenyben megkapta az év játékosa címet. Ez volt egyébként az első alkalom, hogy egyszerre három játékos osztozott ezen a címen.

Farkas Petra, aki a mögötte álló idény során háromszor lett a hét legjobb játékosa, a Golden Eagles csapatában meccsenként 13.3 pontos átlagot volt képes nyújtani, és ezzel az eredménnyel a második legjobbnak bizonyult a ligában. A lepattanók tekintetében a negyedik legjobb lett, meccsenkénti 6,4-es átlaggal, az asszisztok tekintetében az első helyen végzett a meccsenkénti 3,6-os eredménnyel, és az ötödik lett az 1,6-os labdaszerzési átlaggal. Remek teljesítményének köszönhetően a Golden Eagles az idén kiváló mérleget tudhat maga mögött, huszonkét győzelem mellett mindössze kilencszer kapott ki a társaság. Így aztán nem is csoda, hogy Petrára más csapatokban is felfigyeltek. Már április elején tudható volt, hogy érdeklődik iránta az egyetemi divízió egyben szereplő, az országosan is kiemelt, nagy egyetem, a coloradoi állami egyetem (CSU, Colorado State University) csapata.

„Farkas Petra az ország egyik legjobb szakmai stábjának a keze alól érkezik hozzánk, hiszen a Golden Eagles-nél az állam egyik legmagasabb színvonalat képviselő képzési programjában vett részt – nyilatkozta a Coloradoi állami egyetem csapatának a vezetőedzője, Ryun Williams még azelőtt, hogy a szerződés aláírásra került volna. „Egy sokoldalú, elszánt, igazi versenyző típusú játékost ismertünk meg a személyében, aki a mérkőzéseken bármilyen helyzetben, minden idegszálával a győzelem megszerzésére törekszik – jellemezte a kecskeméti játékost. „Engem száz százalékig meggyőzött az elsöprő, a többieket magával ragadó lendülete, no meg az, hogy a győzni akarása a csapaton belül szinte ragályos. Jó felépítésű, erős, intelligens védő, és sokoldalúságának köszönhetően jelentősen színesíteni fogja csapatunk taktikai repertoárját” – nyilatkozta Petra leendő vezetőedzője.

Aki Kecskeméten látták Petrát játszani, aligha vitatják a mester szavait. A helyzet azóta annyiban változott, hogy immáron nemcsak tervezik Farkas Petra leigazolását, ugyanis április 19-én hivatalosan is aláírta a szerződését a Colorado állami egyetem csapatához.

Farkas Petrával természetesen madarat lehet fogatni. A Kecskeméten Pepe, illetve Pepszi becenévre hallgató játékos ugyanakkor hálásan köszöni a Magyarországról érte folyamatosan szorító családjának és a megannyi barátjának is, hogy figyelemmel kísérik a pályafutását, no meg azt, hogy folyamatosan szurkolnak neki.