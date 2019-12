Évának a tenisz a mindene

Az oxigénhiánnyal született, 25 éves speciális olimpikon teniszező, Begovics Éva nyolcévesen szeretett bele az ütős sportba. A budapesti gyermekotthonban nevelkedett fiatal sportoló a Los Angeles-i és dominikai világjátékokon is érmet szerzett. Néhány éve él a soltvadkerti lakóotthonban, céljai között szerepel a 2023-as berlini világversenyen való részvétel.

– Budapesten született, pár évvel ezelőttig ott is élt. Meséljen a gyerekkoráról, hogyan nőtt fel?

– Hatéves koromban gyermekotthonba kerültem, mert családi gondok voltak nálunk. A szüleim ittak, nagyon sokat veszekedtek, néha tettlegességig fajult a vita. Nem voltunk biztonságban a két lánytestvéremmel otthon, így a gyermekvédelmisek kiemeltek minket a családból. Sajnos nem egy helyre kerültünk. A sport volt az, ami örömöt, sikert és emberi kapcsolatokat hozott az életembe. A tenisz megérintette a szívemet.

– Mikor fogott először teniszütőt a kezébe? Egyáltalán, hogyan került kapcsolatba ezzel a sporttal?

– A testnevelő tanárom fedezte fel, hogy a tenisz és az úszás jól megy, utóbbival is majdnem kijutottam világjátékra, de nem éreztem azt a lelkesedést magamban úszás közben, mint amikor ütőt fogok a kezemben. Miután már az első teniszversenyemet megnyertem, biztos voltam benne, hogy ez az utam.

–Milyen jól érezte ezt, hisz huszonegy évesen, 2015-ben Los Angelesben a speciális olimpián egyéniben ezüst-, párosban pedig aranyérmet szerzett. Milyen élményei vannak erről a világversenyről?

– Képzelje, férfiak között versenyeztem egyéniben, mert a divizonálásnál, ahol a képességeink alapján csoportokba sorolnak minket, kimagasló teljesítményt nyújtottam. Ebben a mezőnyben végül a dobogó második fokára állhattam fel. A páros megmérettetésben viszont győzelmet arattunk. Alig hittem el, már önmagában az fantasztikus volt, hogy eljuthattam erre a versenyre Amerikába. Láthattam az óceánt és azt a lenyűgöző várost, sosem gondoltam, hogy valaha ilyen élményben lehet részem és még a legjobbak közé is bekerülhetek.

– A sikerek pedig folytatódtak, a következő évben a Magyar Tenisz Szövetség az Év Speciális Teniszezője díjjal ismerte el a teljesítményét. Hogyan emlékszik vissza az ünnepségre?

– Furcsa volt nekem az a nagy felhajtás, mindenhol fotósok és videósok voltak, zavarban voltam. Ugyanakkor nagyon örültem neki, hogy más teniszezőkkel – például Babos Tímeával, Gubacsi Tímeáva, Szávay Ágival – találkozhattam, és hasznos tanácsokat adtak nekem a technikák és úgy egyáltalán, a sportolói jövőmet illetően. Maga az elismerés pedig büszkeséggel töltött el, boldog voltam.

– Nem sokkal a világverseny után került a fővárosból Soltvadkertre, az Irmák Nonprofit Kft. Támogatott Lakóotthonba. A váltás saját elhatározás vagy kényszer eredménye volt?

– Mindkettő. A gyermekotthont, amelyben addig éltem, megszüntették, és el kellett döntenem, hogy Angliába megyek az anyukámhoz és a testvéreimhez, vagy idejövök Soltvadkertre, ahol Szávay Ági apukája, Szávay Zsolt foglalkozna velem. Édesanyámékkal ugyan jó kapcsolatom van, de szerettem volna megragadni a lehetőséget, hogy a sportban kiteljesedhessek, hiszen amikor a családomra nem számíthattam, a tenisz akkor is erőt és boldogságot adott nekem.

– Biztosan nehéz volt huszonévesen meghozni egy ilyen döntést, de úgy tűnik, a bátorsága meghozta gyümölcsét. Tavaly a Santo Domingóban rendezett tenisz-világbajnokságon egyéniben és csapatban is ezüstérmet vehetett a nyakába.

– Pedig erre a versenyre nem volt lehetőségem megfelelően felkészülni, így a sikert még nagyobb boldogsággal éltem meg. Vadkerten egyre kevesebb alkalommal tudtam teniszpályán, másik játékossal együtt edzeni. Szávay Zsolt már idősebb, nem tudta tovább vállalni az edzéseket, ami teljesen érthető. Sokszor az otthonban falaztam, ahogy teszem most is, ritkán, ha van üres pálya és edzőpartner, akkor megyek edzeni. A tenyeres jól megy, de a labdát falhoz dobálva nem tudom igazán gyakorolni a szervát és a fonákot sem, aminek a technikáján lenne még mit fejlesztenem. Arra gondoltam különben, hogy jövőre kiírom a közösségi oldalamra, hogy valaki lenne-e a teniszpartnerem, hátha jelentkezik egy-egy sportoló, lelkes sportkedvelő, akivel tudnék együtt játszani, az nagy segítség lenne.

– A nehézségek ellenére úgy tűnik, nincs elkeseredve. Miközben elmondása alapján a szüleitől nem igazán látott példát a kitartásra, a problémák leküzdésére. Mégis ki vagy mi adott önnek erőt, hogy nehéz gyerekkorral együtt is ilyen strapabíró, rátermett, pozitív életszemléletű felnőtt legyen?

– A nagymamám. Mindig biztatott, hogy ne hagyjam abba a teniszt, bontakoztassam ki a tehetségemet. Hasznos tanácsokat kaptam tőle a mindennapokhoz, sokszor mondta nekem: „Vicuskám, ne kapkodj soha, mindig gondold át a lépéseidet”. Sajnos két évvel ezelőtt meghalt, de tudom, hogy fentről vigyáz rám, és szeretném, ha azt látná, jól boldogulok az életben.

– A nagymamája nemcsak azt láthatja, hogy ön boldogul, hanem azt is, hogy igyekszik segíteni hasonló sorsú társainak. Ha jól tudom, a világversenyeken a helyezései után járó pénzjutalmaknak egy részét jótékonykodásra fordította.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy a sérült gyerekek, akik hozzám hasonlóan nehéz családi helyzetben vagy épp otthonokban, nevelőszülőknél élnek, megkapják az esélyt a jobb életre, vagy legalább csak lássák, hogy van értelme az életüknek. Ezért pénzjutalmaim felét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat budapesti régiójának ajánlottam, ahol a fogyatékkal élő gyerekeket gondozzák, illetve a második világverseny jutalmából az itteni otthon lakóinak is adtam. Én dolgozok egy bócsai festékgyárban, ahol mennyezeti lapokat, üzletben kirakott mintákat festek, van keresetem. Kiegészítésként gíroszbüfében is dolgozok, el tudom tartani magamat, akkor miért ne segítenek azoknak, akik szüksége van rá.

– Sportolóként milyen tervei, céljai vannak a következő évekre?

– Szeretnék kijutni a 2023-as berlini speciális olimpiára. Kicsit még távoli cél, de most ez az egyik legfontosabb. Bízom benne, sikerül edzőpartnert találnom, és fel tudok készülni a versenyre.