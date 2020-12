Csapattá vált az ősszel a KTE-Hufbau

Az idei utolsó fordulóban eldől­t, hogy a KTE-Hufbau labdarúgócsapata az élen telelhet az NB III. Közép csoportjában, így a klub egy részsikert maga mögött tudhat a kitűzött célja, az NB II.-be való feljutás felé vezető úton. A játékosok megkapták a téli pihenőt, de a klubnál már zajlik a jövő tervezése, erről Tóth Ákos sportigazgató számolt be.

Sportigazgatói szempontból nézve komoly kihívás a 2020/21-es szezon, hiszen Tóth Ákosnak és stábjának egy egyértelmű cél meghatározása után a nyáron egy teljesen új csapatot kellett felépítenie Kecskeméten.

– Már a 2019/20-as idényben komoly változásokon esett át a keret, ennek ellenére a félbemaradt idényben nem volt eredmény – nyilatkozta Tóth Ákos. – A célkitűzés már korábban is a feljutás volt, ennek tudatában folytattuk a munkánkat idén nyáron is. Nem volt egyszerű dolgunk, hiszen a tavasz a vírushelyzet miatt nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Egyrészt nem tudtuk megnézni a saját csapatunkat sem, hogy meg tudnak-e felelni a játékosok annak a célnak, amit kitűztünk, másrészt a kiszemelteket sem tudtuk megfigyelni, hiszen nem voltak mérkőzések.

Így kellett egy nagyobb vérfrissítést véghez vinni nyáron.

A nyári erősítés a jelek szerint remekül sikerült. – Mondhatjuk biztatónak és elfogadhatónak a jelenlegi részeredményt egy kicsivel a fél táv teljesítése után. Az őszi idény lezárultát és az első két tavaszi fordulót követően hat pont előnnyel várhatjuk a tavaszt, a részcélunkat tehát elértük. Voltak persze az ősz folyamán is hullámvölgyek annak ellenére, hogy azzal a tudattal vágtunk neki a bajnokságnak, hogy talán a legerősebb kerettel és szakmai stábbal rendelkezünk. Ezzel együtt volt olyan időszak, amikor az Iváncsa hat ponttal is előttünk volt, nem mindig nézett ki jól a tabella, ám az ősz vége szerencsére nagyon jól alakult a számunkra. Kicsit sajnálom is, hogy vége van ennek a hosszú szezonnak, mert elkaptunk egy olyan győzelmi szériát – ami jelenleg hat mérkőzést számlál –, amit ha megfejelhetünk néhány mérkőzéssel, akár még tetemesebb is lehetett volna az előny. Ez nem kívánságműsor persze, ez a természetes, hogy decemberben vége van az őszi szezonnak, mely így is hosszú volt huszonegy bajnokival és a kupameccsekkel.

Az igazolások nagy része bevált, bizonyították a srácok, hogy alkalmasak erre a feladatra.

Nem szabad elfelejteni, hogy tizenhét mérkőzés még vár ránk, így azt megígérhetem, hogy egy pillanatra sem fogunk hátra dőlni. A srácok most kaptak két hét teljes pihenőt, de utána már el is kezdik az egyéni munkát, Gombos Zsolt és a szakmai stáb iránymutatásainak megfelelően.

A csapat egyben van, erősítést nem terveznek, de némi vérfrissítés soha nem árt. – Ez a társaság egyre inkább kezd összerázódni, most már csapatról beszélhetünk. Ettől függetlenül azért tervezünk erősítéseket is, de maximum két-három játékossal számolunk. Az lesz a fő szempont, hogy olyan labdarúgók érkezzenek, akik a magasabb osztályban is segítségünkre lehetnek siker esetén. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy

megvan a csapatunk, minden posztra megvannak a megfelelő játékosok,

de a feljutáshoz és az NB II.-es célokhoz poszttól függetlenül jól jön még az erősítés. Ez télen sokkal nehezebb, hiszen az is meghatározza a terveinket, hogy egyáltalán ki átigazolható. A legtöbb labdarúgó ilyenkor szerződéssel rendelkezik, illetve az átadó klub beleegyezése is szükséges a megegyezéshez. Az erősítéseket tehát leginkább az határozza meg most, hogy az átigazolható játékosok közül ki jelenthet nekünk segítséget, szeretne-e idejönni, illetve meg tudunk-e egyezni vele, hiszen NB II.-es szintű labdarúgókban gondolkodunk.

Nyugodt és bizakodó vagyok,

hiszen tavaly télen is tudtunk olyan szintű játékosokat igazolni, akikkel előre tudtunk lépni. Bármi történhet egy átigazolási időszakban, különböző okok miatt elérhetővé válhat egy játékos egyik napról a másikra, ezekre a lehetőségekre próbálunk folyamatosan figyelni és lecsapni. Vannak már puhatolózások, de nincs okunk kapkodni, hiszen adott már egy csapat és egy stáb is.

Ennek megfelelően távozó sem sok van. – Kerekes Krisztiánnal elválnak útjaink. Sajnálom, mert tehetséges és jó labdarúgóról van szó, de annyi időt kellett kihagynia, hogy kell neki egy fél év ahhoz, hogy újra felépítse magát. Sajnálom, mert jó ember és jó labdarúgó, de januártól most különválnak útjaink. Rajta kívül nem biztos, hogy lesz távozó, de ahogy mondtam, érkezőnk is maximum három lehet, hiszen ha már megtaláltuk a csapatunkat, akkor maradjon ez az erényünk. Az állandóság és az összeszokottság sokkal többet ér, sokkal fontosabb. Erre most szerencsére nincs is szükség,

a fő célunk az, hogy tovább dolgozhasson a stáb ezekkel a játékosokkal.

Akkor sem esnék kétségbe, ha senkit nem igazolnánk, mert a feljutásra alkalmas ez a csapat, de biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk azt a két-három embert, aki tud nekünk segíteni. Elképzelhető, hogy erre várni kell az átigazolási időszak végéig, de tapasztalatból mondhatjuk a tavaly téli átigazolási időszak után, hogy olyankor is nagyon jó nevek tudnak felmerülni.