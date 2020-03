A Kunbaja címvédőként nyerte meg a Bácska Kupát

A hétvégén rendezték Baján, a Petőfi szigeten a Dog Pet Bt. Bácska Kupa helyosztóit. A felkészülési torna, amely az idén is kiváló lehetőséget jelentett megyei másod- és harmadosztályú csapatok számára a felkészülést szolgáló mérkőzések kitűnő körülmények között való megvívására, a harmadik évében bizonyította, hogy valós igény van rá.

Az 5. helyért a megye kettőben szereplő Dunagyöngye SK első csapata és a megye hármas Kalocsai Méhecskék csapott össze. Egybehangzó vélemények szerint a torna legszínvonalasabb mérkőzését láthatták a nézők. 3–0-ra elhúzott a Dunagyöngye, innen talpra állt a Kalocsa, 3–3 után aztán 6–3-ra meglépett a Dunagyöngye. A kalocsaiak még ekkor is visszajöttek 6–5-re, ám újra egyenlíteniük már nem sikerült. Nem csak a rengeteg gól és az eredmény izgalmas alakulása miatt bizonyult ez a torna talán legjobb meccsének, hanem azért is, mert miközben a többi mérkőzést – főleg a megye kettes együttesek – kísérletezésre, taktikai elemek kipróbálására használták fel, e találkozó előtt mindkét együttes trénere teljes erőbedobást, bajnoki formát kért a csapatától, és meg is kapta.

A bronzmérkőzést a Bácska SE Vaskút és az Érsekcsanád vívta. A Vaskút ezen a mérkőzésen is, akár az egész tornán, óriási lelkesedéssel vetette magát a küzdelembe, az Érsekcsanád pedig főleg fiatalokkal érkezett. Az érdekes és gólokban gazdag mérkőzésen 5–4-re a megye hármas gárda nyert, és megérdemelten vehették át Melnik Jánostól a bronzérmet.

A döntő sima mérkőzés lett, a Kunbaja a teljes csapatával, a Bácsborsód viszont nem a legjobb keretével érkezett, így 6–0-s győzelmével a Kunbaja címvédőként nyerte meg zsinórban másodszor a Bácska Kupát. A torna legjobb játékosának a Kunbajai Kotaras Dalibort választották, a legjobb kapus címet pedig – akárcsak tavaly – Rauf Rajmundnak, a Bácsborsód hálóőrének szavazták meg. Melnik János, a torna fő szervezője azzal búcsúzott a résztvevőktől, hogy: „jövőre, veletek, ugyanitt.”