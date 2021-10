A kapuba beálló csatár volt a legjobb játékos Kiskunfélegyházán

A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság nyolcadik fordulójában a Kiskunfélegyháza a Lajosmizsét fogadta. A mérkőzés nem úgy sikerült, mint ahogyan azt a vendégek szerették volna.

Nem jól kezdődött a mérkőzés a lajosmizseiek számára, mert korán tíz emberre fogyatkoztak. A 12. percben Oroszi Dániel kapott jó labdát a jobb oldalon, egyedül vihette kapura, már bent járt a tizenhatoson belül, amikor Házi durván felrúgta. A játékvezető azonnal felmutatta neki a piros lapot és tizenegyest is ítélt. Mivel a vendégeknek nem volt tartalék kapusa, így Kiss László állt be védeni. Ludasi lövését jól is érezte, de védeni nem tudta 1–0. A 39. percben Orlov ügyetlenkedett saját térfelének a közepén, Nemesvári elvette tőle a labdát, senkitől sem zavartatva vezethette kapura, és mintegy tizennyolc méterről a jobb alsó sarokba lőtt 2–0.

A 44. percben váratlanul szépített a vendégcsapat.

Bal oldali beadás után Palotai mintegy tizenegy méterről lőtt a bal alsó sarokba 1–2. A második félidő elején több helyzetet is kidolgozott a Kiskunfélegyháza, de Kiss László jól védte kapuját. Az 56. percben Oroszi Dániel közeli lövését lábbal hárította. Egy perccel később Nemesvári lövését védte. A. 62. percben Ábel Zsolt lövését a kapu fölé ütötte. A 73. percben Nagy Dániel bombáját fogta meg. A 76. percben egy kontra támadás után Bán Róbert az oldalhálót találta el. A 86. percben Nagy Dániel hatalmas lövése a jobb kapufát találta el, a kipattanó labda Erőshöz került, aki nem hibázott 3–1.

A vártnál gyengébb iramú volt a mérkőzés. A vendégek a korai kiállítás után beálltak védekezni, és csak ritkán jutottak el a kiskunfélegyházi kapuig, de akkor mindig veszélyesek voltak. Kiss Lászlónak sokat köszönhetnek, mert a csatárból lett kapus nagyon jól helyt állt, és több alkalommal is ziccereket hárított.

Kiskunfélegyháza–Lajosmizsei LC 3–1 (2–1)

Kiskunfélegyháza, 100 néző, vezette: Kiss László (Berger Tibor, Bán Kristóf Patrik)

Kiskunfélegyháza: Oroszi T. – Ludasi, Magony, Valkai, Oroszi D. (Erős 70.), Ábel (Nagy D. 70.), Palásti, Urbán, Kulcsár, Nemesvári, Nagy V. Edző: Némedi Norbert

Lajosmizse: Házi – Fekete, Orlov, Palotai (Menich 74.), Borsos (Rigó 78.), Halasi, Tarnóczki (Rákóczi 72.), Kiss L. Rapi, Bán (Dóka Z. 91., Kovács Z. Edző: Árva Zsolt

Gól: Ludasi 14., Nemesvári 34., Erős 84., ill. Palotai 44. Sárga lap: Nagy V. 83. Kiállítva: Házi 12.

Némedi Norbert: Végig fölényben játszottuk a mérkőzést, főleg úgy, hogy emberelőnyben voltunk. Voltak lehetőségeink, vezettük öt, vagy hat alkalommal az ellenfél kapusára, jobban mondva csatárára a labdát, de nem sikerült betalálnunk. Veszélyes tud lenni az ilyen helyzet, mert volt egy olyan pillanat, amikor a vendégcsapat előtt adódott olyan lehetőség, amit, ha értékesítenek, akkor elég érdekes végjáték lehetett volna. Remélem, hogy ebből tanulunk. Az nagyon pozitív, hogy megnyertük a mérkőzést, ami a legfontosabb. Gratulálok a csapatomnak!

Árva Zsolt: Sajnos 76 percig emberhátrányban játszottunk, de így is sikerült gólt elérnünk, és próbáltunk a meccsben maradni. Kényszerből a csatárunk állt be a kapuba, véleményem szerint a mezőny legjobbja volt, hatalmas ziccereket tudott fogni, lábbal, kézzel mindenhogy. Jól oldotta meg a feladatát, hálás vagyok neki, hogy magára vállalta a kapus szerepét. Ebben a szezonban már két olyan mérkőzést játszottunk, ahol a 93., és a 94. percben pontot, illetve pontokat hagytunk az ellenfelünknél. Most nem adta vissza a sors. Sok energiát kivett belőlünk, hogy védekezni kellett és nem tudtuk azt játszani, amit szerettünk volna. Nagyon megkönnyítettük a hazai csapat dolgát, mert két labdát ajándékoztunk nekik, amiből gólt szereztek. Ebben az osztályban, akár mennyire is amatőrök vagyunk, ilyen hibákat nem szabad elkövetni, mert kőkeményen megbüntetik, és ez be is igazolódott. Gratulálok a hazai csapatnak, mert sok helyzetet kidolgoztak, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.