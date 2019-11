A Jakab nyerte az alsóházi derbit

Igazi alsóházi rangadót vívtak a megyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában, ugyanis az utolsó előtti a sereghajtót fogadta. A kilencvennégy percen át tartó, megalkuvás nélküli küzdelem végül hazai győzelemmel zárult.

A mérkőzés előtt a Jakabszállás négy ponttal az utolsó előtti, a nyáron alakult, és az idei ősszel első hivatalos idényét játszó Katonatelep pedig egy ponttal az utolsó helyen állt. Mikor nyerjünk, ha nem most? – fogadkozott mind a két csapat.

Nagy elánnal kezdtek a sereghajtó vendégek, és aki azt hitte, csak öt percig tart a vendéglelkesedés, az tévedett, ugyanis a katonatelepi zöld-sárgák határozott mezőnyfölényt alakítottak ki. Csak hát így teret hagytak a kontráknak, és a 20. percben egy szép egyéni akció végén a kitörő Tóth Csaba jobbról, tizenöt méterről okosan helyezett a bal alsó sarokba, 1–0. Négy percre rá Sárai-Szabó lőtt középről, 18 méterről a kapu jobb sarkába, 2–0. Nem adták föl a vendégek, és kisvártatva szögletből egyenlítettek. Veszélyesen tekeredett középre a labda, és a szél is megnyomta, ezért bírta megtréfálni az egyébként megbízhatóan védő hazai hálóőrt, Garzót, aki ment ugyan érte, ám a labda a jobb felső sarokban kötött ki, 2–1. Nem sokáig maradt szoros az állás, a 37. percben ártalmatlan helyzetben, egy jobb oldali bedobást követően Kőrös elé került a labda, aki jobb belsővel, harminc méterről elképesztően nagy gólt rúgott a jobb felső sarokba, 3–1. A kifelé tekeredő labda védhetetlen volt.

A második játékrész elején továbbra is a vendégek játszottak mezőnyfölényben, ez ezúttal a gyümölcsét is hamar meghozta, egy hazai lerántást követően ugyanis a játékvezető büntetőt ítélt. Gartner volt az, aki a jobb felső sarokba durrantott, 3–2. Ezt követően fokozódott a küzdelem, továbbra is nagy volt, bár kevéssé veszélyes a vendég nyomás. A 73. percben aztán Vig lopott el egy labdát, néhány méteren át vezetgette, majd megnézte magának a jobb alsó sarkot, és húsz méterről oda is helyezte a labdát, 4–2. Több gól már nem esett, viszont a vendégcsapat dicséretére legyen mondva, kétgólos hátrányban is megalkuvás nélkül harcoltak egészen a 94. percben történt lefújásig.

Jakabszállás KSE–Katonatelepi SE 4–2

Jakabszállás, 50 néző, vezette: Krepsz László (Ézsiás, Viskovics)

Jakabszállás: Garzó (Sebők) – Kőrös, Tóth Cs. (Farkas), Szegedi, Kovács D. (Darányi), Sárai-Szabó (Molnár), Szegedi, Harkai (székely), Tóth D., Vig (Kurucz Á.), Kovács M. (Kurucz M.) Edző: Átrok István.

Katonatelep: Szentesi – Kemenes (Balla), Kis-Juhász ((Léder), Kovács A., Fetter, Dodó, Meggyesi (Horváth), Pálvölgyi (Tóth-Martin), Mogyorósi, Gartner, Orosz. Játékos-edző: Balla Krisztián.

Gól: Tóth Cs. a 20., Sárai-Szabó a 24., Kőrös a 37., Vig a 73., illetve GArzó (öngól) a 27., Gartner az 50. percben.