A helvéciai nagy akarásnak örömfoci lett a vége

Az első három fordulót ötven százalékos teljesítménnyel jegyző Helvécia a százszázalékos Ladánybenét fogadta a megyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában, a 4. fordulóban. A küzdelmes, ellentétes félidőket hozó mérkőzést végül meggyőző fölénnyel a Helvécia nyerte.

Ezt ne hagyja ki! Gázrezsóval főznek a metróbejárat mellett a hajléktalanok

A Ladánybene tűnt a találkozó favoritjának, ennek megfelelően nagy vendégfölénnyel kezdődött a meccs, ami az első húsz percben nem helyzetekben, inkább a labdabirtoklás terén mutatkozott meg, ott viszont annál tekintélyesebben. A zöldek irányítottak, a piros mezes hazaiak inkább követték az eseményeket, fékezni igyekezték a történéseket.

A 23. percig tudták fékezni, akkor Tóth Zalán indított remek ütemben a félpályáról, Spiegelberger Tamás vágtatott a labdáért, versenyt futott a kapujából jókor kilépő Cári Istvánnal. Látszott, hogy egyetlen érintésre lesz lehetősége, mielőtt a portás odaér, ő kihasználta ezt a lehetőséget, a kapus mellett a bal alsó sarokba pöccintett, 0–1.

A játék képe a gólt követően mit sem változott, így némileg váratlanul érkezett a hazai egyenlítő gól. Maros Bálint cselezgetett a jobb oldali szögletzászló közelében, a 32. percben, jól ívelt be az ötösre, a berobbanó Ódor pedig a hosszú sarokba fejelt, 1–1. Továbbra is maradt a vendégfölény, ziccerek nélkül, a tény, hogy igazi helyzeteket nem sikerült kidolgoznia a Benének, a hazaiak akarását dicséri. A 41. percben aztán újra betalált a Bene, Fodor Zoltán indította Spiegelbergert, ő nagy vágta után elérte az alapvonal előtt a labdát, a rárontó kapus mellett középre passzolt, Tóth Zalán pedig három méterről az üres kapuba, 1–2. A félidő zárása előtt Dinnyés Benedek cselezgetett a bal oldalon, majd lőtt éles szögből a hosszú sarok mellé, végül a hazai Molnár Gábor fejesével zárult a játékrész.

Öt perc telt el a második játékrészből, amikor Spiegelberger kapott egy remek kiugratást, nagy vágta végén jobbról, húsz méterről elgurította a kilépő Cári mellett a labdát, az azonban nem a hosszú sarokba gurult, hanem a hosszú kapufára. Négy percre rá Dinnyés futott be egy elveszettnek tűnő labdát a bal oldalon, az oldalvonal közelében, majd éles szögből, jobbal nem sokkal tekert a hosszú fölső sarok mellé.

Egyre határozottabb lett a hazai dominancia, a nagy kérdés az volt, hogy ez a nyomás hozza meg az eredményét, vagy a fellazuló védelem árát lesznek kénytelenek megfizetni a hazaiak.

Jelen esetben az utóbbi történt. Az 59. percben Pászti Botond adott be jó ütemben jobbról, a kapu elé érkező Csorba Sándornak elsőre ugayn nem sikerült elpörgetnie a labdát Faragó Ádám mellett, a visszapattanót azonban már közelről a hálóba kanalazta, 2–2. Mielőtt bármit változhatott volna újra a játék képe, Maros tekerte be jobbról a labdát a 63. percben, egy védő fejjel beleért, így az Pászti elé hullott, aki két méterről lőtt a hálóba, 3–2.

Két perc alatt fordított a hazai csapat, ennek ellenére továbbra is támadásban maradt. Jól tette, a 71. percben ugyanis Szöllősi Péter szerzett nagyon erőszakosan, határozottan, de szabályosan labdát, a bal oldalon előretört, lövésébe Faragó belenyúlt ugyan, a labda azonban így is bepörgött a jobb alsó sarokba, 4–2. Két perc múlva Pászti kapott remek labdát, rávezette Faragóra, aki beleért, de Pászti visszaragadta a játékszert és a kezdeményezést, és begyalogolt a pettyessel a hálóba, 5–2. A Ladánybene ment tovább becsülettel, bár látszott, hogy a játékosok talán már a szépítésben sem hisznek. A 78. percben Maros küldött meg jobbról, éles szögből egy kemény lövést, Faragó vetődve mentett, Török Tamás ismételhetett balról, nyolc méterről, ezt a kísérletet is hárította bravúrral a vendégek portása.

Nem volt, nem lehetett már újabb fordulat a mérkőzésben, így aztán megérdemelten győzött a Helvécia, amely a mérkőzés azon szakaszában is nagy akarással futballozott, amikor nem neki állt a zászló, és amelynek a kispadjáról kiderült, hogy ezen a délután nem csak hosszú volt, hanem minőségi cserék is foglalták el.

Timár Zoltán, a Helvécia edzője: – Sokan voltunk, sok cserével. Sokan is vagyunk, bő a keret, edzésre is nagy létszámban járunk. Van olyan meccs, amikor ez kijön, van olyan, amikor nem. Ma kijött. Nem rakunk lelki terhet a játékosokra, mindannyian azért fociznak itt, mert szeretnek focizni. Az első játékrész ma a vendégeké volt, a második viszont a miénk, megérdemelték a fiúk ezt a sikert.

Berta Zsolt, a Ladánybene játékos-edzője: Az első játékrészben úgy alakult minden, ahogy elterveztük. Kétszer is megszereztük a vezetést, kontroll alatt tartottuk a játékot, voltak lehetőségeink is, pontrúgásból, szabadrúgásból, a második félidőben a hazai csapat felpörgött. Alulmaradtunk, elvesztettük a párharcokat, ráadásul 2–1-es állásnál eg sorsdöntő ziccert kihagytunk. Az ellenfél azt követően két gyorsa akciónak köszönhetően megfordította a meccset, utána mi már csak futottunk az eredmény után. Gratulálok a Helvéciának, még ilyen arányban is megérdemelten győzött.

Helvéciai SE–Ladánybenei LC 5–2 (1–2)

Helvécia, 120 néző, vezette: Borbényi Miklós (Marton Renáta, K. Szabó Kristóf)

Helvécia: Németh – Cári (Csorba Z. 72.), Csorba A., Jánosity (Komáromi 62.), Maros, Szöllősi (Török 74.), Ódor (Csorba S. 52.), Palásti (Pászti 46.), Dinnyés (Menich 74.), Tamás (Szabadi 62.), Molnár. Edző: Tímár Zoltán

Ladánybene: Faragó – Berta (Nagy B. 46.), Koller A., Koller D., Szlávik, Tóth Z., Spiegelberger, Fodor, Csikós (Faragó 46.), Györfi, Hriazik. Játékos-edző: Berta Zsolt.

Gól: Ódor a 32., Csorba az 59., Pászti a 63., 73., Szöllősi a 71., illetve Spiegelberger a 23., Tóth Zalán a 41. percben.

Sárga lap: Molnár 56., Komáromi 85., illetve Fodor 49., Györfi 53.