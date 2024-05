Ezek között vannak olyanok, amelyek egy városrészt, egy közösséget vagy szakmát jellemeznek. De olyan pécsi értékek is vannak, amelyekre nem csupán a helyiek és a Baranya megyeiek büszkék, hiszen az egész magyarságot megjelenítik a világban. Ezek helyet kaptak a nemzeti értéktárban, a hungarikumok körében is. Így például a Zsolnay porcelán és kerámia, a Zsolnay-gyárnak otthont adó műemlék épületegyüttes, a Zsolnay kulturális negyed. De amikor Baranyáról szólunk, akkor egy nagyon különleges és csodálatos helyről beszélünk, amely különösen gazdag tárháza az országnak, hiszen egyszerre vannak jelen az ókeresztény emlékek, az épített környezeti emlékek és a különböző történelmi korok lenyomatai. Egyszerre van jelen a különleges gasztronómiai kultúra, hiszen az ország egyik leghíresebb borvidéke, a Villányi borvidék az Baranyában van. De a Mecsek is igen gazdag természeti értékekben. Ezek közül az Orfűi-tavak világa, az Abaligeti-cseppkőbarlang vagy a Zengő kilátó a legismertebb