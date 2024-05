A CityRocks flashmobra 440 énekes, gitáros, dobos és billentyűs regisztrált

Fotó: Bús Csaba

Ezt követően színes repertoárból adott elő Közép-Európa legnagyobb rockbandája, melyben nem csak eredeti rock zenék szerepeltek, de popslágerek rockosított változata is. Egyebek mellett felcsendült Robbie Williams, a Skorpió, a U2, a Megadeth, a Road, a P. Box és az Abba egy-egy száma is, és ezek után a kirobbanó hangulatra reagálva nem egy ráadás számot is eljátszott az alkalmi rockzenekar a választékból.