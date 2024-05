Hirdetés 1 órája

Visszatérő szakmunkás álláslehetőségek Cegléden és környékén

A különböző állásportálok felületein meglehetősen nagy számban fordulnak elő manapság szakmunkás álláslehetőségek, azaz kiemelt igény mutatkozik bizonyos szakmák művelőire. Ezen állítás Cegléd és környéke vonatkozásában is megállja a helyét, ahol többek között a most felsorolásra kerülő szakmunkás pozíciókkal is gyakran találkozhatnak az álláskeresők!

Forrás: freepik.com

Fényező A fényezői álláslehetőségek visszatérő elemei Cegléd és a környékbeli városok álláskínálatának. Jól példázza ezt a cegledallas.hu weboldala is, ahol éppen a napokban jelent meg egy ilyen munkakörre vonatkozó hirdetés. Ebben az esetben alkatrészek fényezésére, illetve ipari festésére keresnek tapasztalt, nagyfokú precizitással és részletorientáltsággal rendelkező fényezőt. A fényezői pozíciók kapcsán megemlítendők továbbá az autófényezői lehetőségek is, amelyek szintén előfordulhatnak az említett ceglédi portálon. Ezekről az állásokról bátran kijelenthető, hogy változatos és sokrétű feladatokkal járnak, amelynek a gépjárművek karosszériáinak felületelőkészítése (pl. régi festék és bevonat eltávolítása), kezelése, illetve fényezése és polírozása egyaránt a részét képezi. Nem csoda, hogy a pozíciónak valamennyi esetben alapvető elvárása a járműfényezői végzettség megléte, a kiváló kézügyesség, valamint a kiemelkedő színlátás és esztétikai érzék. Autószerelő / Autóvillamossági szerelő Autós vonalon maradva nem csak a fényezők, de az autószerelők és az autóvillamossági szerelők is sikerrel böngészhetik Cegléd álláskínálatát. Helybeli műhelyek és márkakereskedők például már több alkalommal is hirdettek ilyesfajta lehetőségeket, ideális feltételeket teremtve a területeken jártas szakemberek számára. Előbbi pozíciók kapcsán a feladatokat jellemzően a tipikus autószerelői tevékenységek jelentették/jelentik, beleértve a hibadiagnosztikát, az általános szervizelést, vagy akár a műszaki vizsgára történő felkészítést. Utóbbi, vagyis az autóvillamossági szerelők esetében viszont a munka fókusza a gépjárművek elektronikai rendszereinek telepítésére, javítására és karbantartására helyeződik. Tipikus feladataik például, mikor az akkumulátorral, indítórendszerrel, klímaberendezéssel vagy az ablakemelővel kapcsolatos elektronikai problémákat kell orvosolniuk. Látható tehát, hogy két különböző és merőben eltérő szakmáról beszélünk, hisz míg az autószerelőknek általában mechanikai meghibásodásokkal van dolguk, addig az autóvillamossági szerelők az elektromos rendszerek területén találkoznak kihívásokkal. Esztergályos A fém, fa és a műanyag anyagok megmunkálása kapcsán ugyancsak nagy igény mutatkozik a szakemberekre, köztük természetesen az esztergályosokra is. Ők azok, akik az esztergagépek üzemeltetésén, beállításán és használatán keresztül formáznak és alakítanak például tengelyeket, csavarokat és sok egyéb más precíziós alkatrészt. Munkájukhoz manapság már elengedhetetlen a kiváló műszaki érzék, hisz számítógéppel kell tervezniük, és a megmunkálási eljárásokat is átfogóan ismerniük kell a minőségi munkavégzéshez. Ezen ismeretek birtokában ugyanakkor az elhelyezkedési lehetőségek széles skálája nyílhat meg előttük, gondolva itt a fémfeldolgozói iparra, a gépgyártásra vagy akár az elektronikai iparra.

