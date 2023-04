Az M237 jelölésű farkas egy fiatal, 2021-ben született ivarérett hím példány, amit Svájc déli hegyei közt egy éve jelölt meg jeladóval a svájci farkasok védelmével is foglalkozó Gruppe Wolf Schweiz nevű szervezet, így a vándorló nagyragadozó útvonalát nyomon tudják követni. A hazánk nagy részén áthaladó egyed a Sajó-folyón átkelve néhány napja lépett be az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területére. Mozgásának elemzését a svájci szervezet végzi, a friss adatok feldolgozása folyamatban van. A fiatal példányoknál előfordul, hogy nagyobb területet bejárva, új élőhelyet keresnek maguknak. A farkas alapvetően kerüli az embert, fél tőle, kimondottan óvatos, így kicsi a valószínűsége, hogy összefussunk vele az erdőben. A vadon élő farkas emberre történő támadása egész Európában nem ismert. Ahogy más vadfajokkal való találkozás esetén is, ha mégis találkoznánk farkassal, alapvető a higgadtság megőrzése.