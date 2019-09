Németh Dórának az alkotás felüdülés és kikapcsolódás

Németh Dóra öt éve kezdett el komolyabban foglalkozni a grafikával. Műter­me még nincs, munkaasztala lakásuk egyik szobájának sarkában áll, a falon pedig legkedvesebb alkotásai sorakoznak katonás rendben.

– A rajzolás szeretete gyermekkoromra nyúlik vissza, általános iskolásként nagyon sokszor vettem a kezembe a ceruzát és vetettem papírra mindazt, ami megragadta fantáziámat. Kamaszként egyáltalán nem, felnőttként pedig nemrégiben, gyermekeim unszolására kezdtem újra rajzolgatni. Ekkor ötlött fel bennem a kérdés, hogyha már kikapcsol és örömet okoz az alkotómunka, miért is nem gyakoroltam mindeddig – mondta el Németh Dóra.

A gyermekeknek szánt rajzok után egyre komolyabb munkák kerültek ki Dóra keze alól. A grafikai ismereteket könyvekből, illetve a klasszikus és a kortárs művészek alkotásaiból merítette. A ceruza kezelését pedig tapasztalati úton sajátította el.

– Első munkáim nagyon kezdetlegesek voltak, mondhatni, a pálcikafigurákkal kezdtem, majd fokozatosan sajátítottam el a grafitceruza használatát, tanultam meg a technikákat. A könyvek mellett sokat köszönhetek néhány kortárs alkotónak, többek között Gyükér Zsófiának és András Tibornak, akikkel az interneten vettem fel a kapcsolatot. Nagyon készségesek és segítőkészek voltak, nem igaz tehát az az állítás, hogy a nagyok lenézik a kezdőket – idézte fel Németh Dóra.

A dunavecsei alkotó legkedvesebb témája a ló, de az emberábrázolás sem idegen tőle. Megörökítette többek között Petrás Jánost, a Kárpátia zenekar frontemberét is. Az eddigi legnehezebb feladata férje traktorának megrajzolása volt.

– A lovak kecsessége, mozdulataik finomsága és eleganciája mindig lenyűgözött, ábrázolásuk pedig komoly kihívást jelent. Alkotásaimban megpróbálom megjeleníteni harmonikus lényüket, a belőlük fakadó szépséget, nemességet, erejüket. Az élettelen dolgok nagyon távol állnak tőlem, ennek köszönhető, hogy férjem munkagépének megörökítése talán az eddigi legnagyobb kihívást jelentette számomra, nem beszélve arról, hogy meglepetésnek szántam és kénytelen voltam titokban dolgozni rajta – mesélte mosolyogva riportalanyom.

Németh Dóra általában napi két órát tud szánni az alkotómunkára. Egy-egy aprólékosan kidolgozott kép elkészítése legalább húsz órát vesz igénybe, tehát hetekig dolgozik rajta. Asztalán mindig van megkezdett kép.

– Mindennapi elfoglaltságaim miatt néha hópapokig elhúzódik, míg elkészülök a képpel, ám ez idáig még minden munkámat befejeztem. Leginkább A4-es méretben dolgozom, kizárólag grafittal. Alkotótársaim folyamatosan ösztönöznek arra, hogy ne csak „szürkében”, hanem színesben is dolgozzak. Lélekben régóta készülök már a változtatásra, de még a gyakorlatban nem tudtam rászánni magam. Talán azért sem, mert úgy érzem, ez nem igazán az én világom – tette hozzá az alkotó.

Németh Dóra alkotásaival ez idáig leginkább lakóhelyén, Dunavecsén mutatkozott be, de már a környező településeken is láthatták munkáit a képzőművészetek iránt érdeklődők.

– Nem vágyom babérokra, az alkotómunka számomra felüdülést, kikapcsolódást jelent. Nincsenek szakmai titkaim, tudásomat szívesen adom át másnak, ám ahhoz, hogy valaki elsajátítsa a rajzolás fortélyait, kitartásra és türelemre van szükség – tette hozzá a dunavecsei alkotó.

Közösséget hoztak létre az alkotók

A Dunavecsén élő és alkotó művészeket három éve Aranyi Ágota, a helyi művelődési ház korábbi vezetője mutatta be egymásnak, majd szervezett számukra egy közös kiállítást. Ekkor jött létre az Alkotársak nevet viselő alkotó közösség, melynek egyik alapító tagja Németh Dóra. Ahogy a többiek, maga is otthon dolgozik, munkáit évente egy közös kiállítás keretében mutatja be a nagyközönségnek.