Lakiteleki festőművész képei tekinthetők meg a Hírös Agórában

Gulyás Géza festőművész mondhatni hazai pályán, a kecskeméti Hírös Agórában, A hónap alkotója-sorozat keretében mutatja be legújabb képeit. A Lakiteleken élő művésszel a mindennapjairól beszélgettünk.

– Mikor vált szenvedélyévé az alkotói munka?

– Már kisgyermekkoromban tudatosan a művészi pályára készültem. Sokat rajzoltam. Tízéves lehettem, amikor az aláírásomat gyakoroltam. Édesanyám rá is kérdezett, miért írogatom le a nevemet oly sokszor. Amikor közöltem vele, hogy egyszer még híres képzőművész leszek, ezért gyakorolom az aláírásomat, csak mosolygott. Pedig én már akkor tudtam, hogy ez az én jövőm. Hozzátenném, az aláírásom alig változott azóta, csak letisztult.

– Hogyan képezte magát?

– Budapesten születtem, de később szüleimmel Lakitelekre költöztünk. A középiskolai tanulmányaimat vasúti szakon végeztem, de a művészeti vonalról nem mondtam le. A katonaság után jelentkeztem a képzőművészeti főiskolára, ahova kétszeri próbálkozás után sem nyertem felvételt. Ettől függetlenül az alkotói kedvem erős volt, első önálló kiállításomat Budapesten a főiskola akkori rektora, Nagy Gábor nyitotta meg. Kecskeméten látta a műveimet és utána hívott a főiskolára. Én azonban nem éltem ezzel a lehetőséggel.

– Miért?

– Akkora már kialakult egy saját művészi látásmódom. Elég öntörvényű voltam, nem akartam ezen változtatni. Tudtam, ha főiskolára megyek, minden megváltozna. Így főiskola helyett a saját alkotói munkát választottam, önmagam képzésével alakult ki az egyéni stílusom.

– Így is boldogult?

– Igen. Akkoriban alakítottuk meg a Kecskeméti Képzőművészeti Kört, melynek tagja és egy idegi vezetője is voltam Balanyi Károllyal. Amit a főiskolán nem tudtam megtanulni, azt a Körben sikerült. Mivel rézkarcolni nem tudok, pont ezért alakítottam ki a színesceruza-technikámat, de nem is akárhogyan. Szinte senki nem gondolta volna, hogy ezekkel dolgozom. Így igazából az a hátrány, hogy nem jártam főiskolára, az előnyömre vált. Új látásmódom lett.

– Milyen technikákkal dolgozik?

– A festői világom változott az évtizedek alatt. Ma már elsősorban japán pauszpapírra dolgozom, mely nagyon erős tekercs. Ezt olajjal bevonom és úgy készítem el az alkotásaimat, rajzzal, festéssel, ragasztással. A vegyes technika híve vagyok. Emellett táblaképeket is készítek, a fatáblákon szintén vegyes technikát alkalmazok.

– Színvilága változott az elmúlt időszakban. Minek köszönhető mindez?

– Minden képemen megtalálható az aranyszín, emellett a földszíneket kedvelem, a barna különböző árnyalatait. Az arany a dicsőség, az érték, a szépség és a királyi jelenlét szimbóluma. Az utóbbi egy évben azonban kibontakozott a színes festői világom, sokkal több színt alkalmazok.

– Minek köszönhető mindez?

– Egyre nehezebb az életem, amióta feleségem, Gyöngyösi Gyöngyi képzőművész a mennybe ment. Úgy gondolom, hogy az életemet ért sok nehézség miatt az életerőm átalakult, és a képzőművészetben válik erőssé, melyet a színekben fejezek ki. Ezzel gyönyörködtetek, miközben nagyon szomorú vagyok.

– Mindig is a képzőművészet határozta meg életét, vagy volt civil foglalkozása is?

– Huszonnyolc évig dolgoztam a Hírös Agórában, a nyolcvanas évektől, mint tervező grafikus, kiállításszervező és művészeti szervező. Azóta szabadúszó vagyok. Közben aktív tagja voltam és vagyok ma is a Kecskeméti Képzőművész Közösségnek.

– Mi az, ami megihleti?

– A teremtés szépsége, mely köszönhető annak is, hogy isten­hívő vagyok. Az a fajta kreativitás, változatosság fog meg, amit a természet mutat. Lenyűgöz minden apróság a természetben. Rácsodálkozom egy bogár vagy egy virág sokszínűségére, én magam teremtem meg alkotásaimmal a szépséget. Kecskemét főtere a maga temperamentumával, szépségével, kiváló fényjátékával például mindig magával ragad.

– Hol alkot?

– Sosem volt műhelyem. A saját lakiteleki otthonunkban alkotok, a nappaliban, a konyhában. Van, hogy az ebédlőasztalon. Utána mindent elpakolok, semminek sem marad nyoma, a látogatók nem is gondolnak arra, hogy itt percekkel előtte komoly alkotói munka folyt.

– Felesége is alkotóművész volt. Tudtak közösen alkotni?

– Nem volt közöttünk emiatt konfliktus. Hozzátenném, a stílusunk hasonló volt. Feleségem rajztanár volt, de később – ösztönzésemre – maga is alkotott. Mindig rivalizáltunk, de ugyanakkor inspiráltuk is egymást. Stílusunkban sok közös vonás volt, bár ő elsősorban egy tündérvilágot tükrözött alkotásaival. Míg én nem a figurális világot jelenítem meg, de mindig van egy apró figura a képeimen.

– Mit csinál szabadidejében? Akkor is alkot?

– A művészet mellett a sport a másik szenvedélyem. Régen lovagoltam, korcsolyáztam, kerékpároztam, kungfuztam. Muszáj a szellemi munka mellett sportolni, csak így lehet a férfiasságot, a küzdőszellemet, a vitalitást fenntartani. Most is sportolok, elsősorban teniszezem. Nehéz időket élek meg, ez is segít abban, hogy túléljem a mindennapokat.