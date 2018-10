Közösen ápolják a költő emlékét

József Atti­lához, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakjához kötődő települések képviselői üléseztek a napokban Szabadszálláson.

A munkacsoport tagjai a közelmúltban életre hívott Visz a vonat nevet viselő kezdeményezés részleteiről egyeztettek.

Az új kulturális együttműködést a balatonszárszói József Attila Emlékház kezdeményezte idén év elején. A tervezett projekt célja, hogy a József Attila életében meghatározó szerepet betöltött települések közösen népszerűsítsék a költőóriás emlékét. József Attila életének Budapest-Ferencváros, Öcsöd és Szabadszállás, Makó és Balatonszárszó voltak a legmeghatározóbb állomásai.

A települések vezetői és a kulturális szakemberek Balatonszárszón kezdték meg az együttműködés részleteinek kidolgozását, majd Szabadszálláson folytatták.

– Első lépésként a József Attila-emlékhelyekkel, valamint a helyi adottságokkal, lehetőségekkel ismerkedünk. Ennek tükrében születik majd meg az a cselekvési program, ami jól szolgálja a magyar költészet kiemelkedő alakja emlékének ápolását, ismertebbé teszi, népszerűsíti egyben az emlékhelyeket, valamint a településeket – mondta el érdeklődésünkre dr. Báldy Zoltán, Szabadszállás polgármestere.

– József Attilához Szabadszálláson a város határában található Dörmögő-ház köthető, amely egykoron a nagyapa, Pőcze Imre tulajdona volt. A költő gyermekkorában testvéreivel többször is megfordult itt és sok szép napot töltött el a nagyszülőknél. Az emlékhely megtekintése önmagában Szabadszálláson és a projektben részt vevő települések nagyobb részében csak néhány órás elfoglaltság, ezért törekszünk arra is, hogy legalább fél vagy egy egész napos programot szervezzünk, amivel kiegészítjük a látnivalók sorát. Lehetőséget kívánunk biztosítani a látogatók számára, hogy az irodalmi sétát követően megismerkedjenek a települések kulturális és természeti értékeivel is – fűzte hozzá Báldy Zoltán polgármester.