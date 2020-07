Az alkotás szabadsága adja a kécskei alkotótábor lelkét

Teljes szellemi és alkotói szabadság, a tiszakécskei táj nyújtotta inspiráció és a családias beszélgetések adják az immár 43 éve minden nyáron megrendezett Tiszakécskei Képzőművészeti Alkotótábor lelkét, vélik a meghívott művészek.

Tíznél több művész költözött be a tiszakécskei Találkozások Házába múlt hét pénteken, akkor kezdődött és ezen a héten is tart a Kécskei Művésztelep 43. Tiszakécskei Képzőművészeti Alkotótábora. Az 1977 óta nyaranta megrendezett, meghívásos alkotótábor résztvevői Tiszakécske és környéke szépségeiből merítenek ihletet.

A Kécskei Művésztelep alapítója, Gyalai Béla a kezdetektől résztvevője és szervezője az alkotótáboroknak. Elmondta, hogy a nyári alkalmaknak soha nincs tematikája, mindenki szabadon alkothat, éppen ez a szabadság adja az alkotótábor lényegét.

– Mindenki olyan témában alkot, ami megihleti. Nincs témabeli, műfaji vagy eszközbeli megkötés, korlátlan szabadsággal rendelkeznek a meghívott művészek. Ki a műtermet próbálja ki, más pedig Tiszakécske környékén keres és talál inspirációt, valaki pedig a belső világából merítve fest. Abszolút szabad szellemű a közösség – mondta Gyalai Béla és hozzátette, hogy a szabadság mellett minden alkotó számára az együttlétből fakadó feltöltődést is jelenti ez az egy hét.

– Az együtt festés nem feltétlenül egymás mellett festést jelent. Sokkal inkább beszélgetést és nemcsak az alkotásról és a művészetről, hanem mindenféléről, az élet dolgairól. Itt nem ítéljük meg egymás munkáját, csak akkor formálunk véleményt, ha kifejezetten kéri valaki – hangsúlyozta a festőművész. Az idei meghívottak között szerepel Szunyoghy András, Szemadám György, Balanyi Károly és Nemes László is. Az alkotók az egy hét során megemlékeznek az idén elhunyt Nemes István festőművészről.

Nagy Judit festőművész első alkalommal vesz részt az alkotótáborban, Komáromból, a város magyar oldaláról érkezett Tiszakécskére. A művésznő megtiszteltetésnek érzi, hogy meghívást kapott a jeles alkotók társaságába, és a kécskei táj termékenyítő hatásáról is szólt.

– A Tiszakécske környéki táj elhív a Lübbeckei ház emeletén berendezett kényelmes műteremből. A nagy, tágas ég alatti térség alapélményt ad az alkotáshoz, nem lehet nem figyelembe venni – mondta Nagy Judit, akit az ártér ábrázolási lehetőségei ihlettek meg ottjártunkkor. Eredetileg az ártéren álló régi épületet tervezte megörökíteni vásznán, de mivel általában ritkán alkot szabad ég alatt, elfordította figyelmét a tág térség. Itt lehetősége volt a nap járását figyelembe véve játszani a színekkel. A művésznő nem tervekkel érkezett, hagyja, hogy a pillanat hasson rá.

– Nincs kész terv, képötlet, hanem hagyom, hogy mivel termékenyíti meg képzeletemet az adott hely és légkör. Mindennap elém gurít valamit. Különleges a napok ritmusa és az, ahogyan egymásra rétegződnek, és nagyon sokat tanulok az itt alkotó különleges emberektől – fogalmazott a művésznő.

A művésztelep visszatérő alkotója Tömpe Emőke, aki Budapest-Rákoscsabáról érkezett. Későbbi témaválasztásaiban nagyban befolyásolta szülőfaluja.

– Születésemkor Rákoscsaba még falu volt és alapvető indíttatásomat is ez az öreg település adta. Az öreg, lepusztult dolgok azok, melyek megragadnak – mondta Tömpe Emőke, aki a Gyulai Művésztelepen is alkot, melynek szociografikus-realista ábrázolásmódja hatott rá és az ilyen részleteket keresi Tiszakécskén is.

– Egy régi tégla, egy deszka vagy egy ház mindig rabul ejti a figyelmemet. Egyik gyulai mesterem fontos mondata volt, hogy nem kell agyonkomponálni a csendéletet, hanem lásd meg benne azt, ami egy festményre elég – mondta a festőnő. Az alkotók elmondták, hogy az alkotótábor hangulatát, a tartalmas esti beszélgetéseket viszik magukkal Tiszakécskéről.

A hagyomány szerint az alkotótáborban készült műveket kiállításon mutatják be a közönségnek az esemény zárása után, azonban idén a művelődési ház felújítása miatt ez később, a munkálatok befejezését követően várható.