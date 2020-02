A rideg valóságot jeleníti meg új könyvében Paál Zsolt

A városi könyvtárban mutatták be Paál Zsolt Hajnali szél című könyvét. A majsai Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tanárának legújabb könyvéből részleteket olvasott fel Kerpits Miklós előadóművész, a beszélgetőtárs dr. Vojcsek Hajnalka, a kiadvány lektora volt.

Paál Zsolt kötete egy fiatalember felnőtté válását követi nyomon. A történet egy kitalált település, Komárd kollégiumában zajlik, ahol sok megaláztatás is érte a fiatalokat.

– Kollégistaként magam is láttam sok mindent, embereken elnyomott cigarettacsikket, átsírt éjszakákat, összevert gyerekeket. Ezek mind benne vannak a regényben, de az egy másik világ volt. Ennek a történetnek természetesen nem az a célja, hogy elborzassza a szülőket vagy a gyerekeket a kollégiumtól, hiszen ma már egy kollégium egészen más. Minden kornak megvan a maga borzalma, gondoljunk csak vissza a korábbi rendszerre, amikor a sorkatonaság idején a megaláztatás a mindennapi élet része volt. A regényben azt szerettem volna elmondani, hogy ilyen is tud lenni az élet és ilyen is tud lenni az ember – mondta el Paál Zsolt, aki korábbi köteteiben is a rideg valóságot jelenítette meg: a börtönök, a háborúk, a forradalmak világát.

– Azt szeretném minden ilyen regénnyel elmondani, hogy melyik az az út, amire nem szabad nekünk embereknek lépnünk, mert igen gyakran odalépünk, még a legjobb emberek is – mondta Paál Zsolt, aki beszélt a korábban megjelent köteteiről, és a jövőbeni terveiről, amiben egy újabb regény is szerepel.