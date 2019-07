Divattervezők, fotóművészek és egy slammer hozta közelebb az embereket

A számos kulturális kapcsolódási ponton túl a múlt szintén egy erős összekötő kapocs romák és nem romák között.

A Művészetek Völgyébe érkezett július 27-én az Úton van a Cziffra központ országos kulturális roadshow. Összművészetből nem volt hiány: kreatív alkotóműhelyén a Romani Design, rendhagyó irodalomóráján Horváth Kristóf „Színész Bob”, zenével tűzdelt kerekasztal-beszélgetésén pedig a Snétberger Zenei Tehetségközpont mutatta be a roma kultúra egy-egy szeletét.

Élményfestéssel, fotográfiai workshoppal és oldott hangulatú művészettörténeti előadásokkal járták be a roma képzőművészet minden szegletét Taliándörögdön, a Cziffra Művészeti Központ roadshow-jának legutóbbi állomásán. A nemzetközi divatiparban is nagy reflektorfényt kapott Romani Design vezette azt az élményfestést, amelyen kicsik és nagyok egyaránt átadhatták magukat a határtalan alkotásnak.

A résztvevők a festésen kívül különböző, színesebbnél színesebb kézműves tárgyak készítésében is kiélhették kreativitásukat.

A számos kulturális kapcsolódási ponton túl a múlt szintén egy erős összekötő kapocs romák és nem romák között. Ezt az összekötő kapcsot használta az Értsd a Kortárst! művészeti vezetője, Benyovszky-Szűcs Domonkos festőművész is, aki a történelem fonalán vezetve, a roma nőket bemutatva kalauzolta a résztvevőket a cigány művészettörténetben.

Dr. Varga Tamás és Gombos Lajos fotóművészek workshopján pedig még különböző fotótechnikai eljárásokat is kipróbálhattak a látogatók.

Horváth Kristóf „Színész Bob”, a népszerű slammer vezette át a képzőművészet berkeiből az irodalom és a színház világába a látogatókat. A Tudás Hatalom Társulat alapítójának rendhagyó irodalomóráján a versek kapták a főszerepet többek között olyan érdekes felvetések kapcsán, mint hogy a világon bármiből születhet költemény, illetve, hogy a megszokott keretekből kilépve másképp is gondolkodhatunk a versekről.

Zenei kerekasztal-beszélgetés követte – az összművészet jegyében – az interaktív irodalmi-színházi előadást a roma tehetséggondozásról a Snétberger Zenei Tehetségközpont tanítványainak közreműködésével. A beszélgetésen dr. Lantos Krisztina, a Snétberger Program operatív igazgatója mellett Lőrinczy György és Káli-Horváth Kálmán, a leendő Cziffra Művészeti Központ művészeti tanácsadó testületének tagjai is kifejtették véleményüket a roma tehetségekről Horváth Gergely rádiós műsorvezető moderálásában.

Az “Úton van a Cziffra központ„ című, 13 állomásos országos kulturális rendezvénysorozat június 13-án Szentendrén egy kiállításmegnyitóval vette kezdetét, melynek keretében a nyár folyamán a legkiemelkedőbb kulturális fesztiválokon, ősztől pedig különböző városokban találkozhatnak az érdeklődők a legszínesebb kulturális műfajokat felvonultató produkciókkal.

A szentendrei MANK Galériában megtartott Emlék-álom-kutya-világ című, kortárs roma festőművésznők alkotásaiból válogatott kiállításmegnyitón Balog Zoltán miniszterelnöki biztos, Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár és Balázs János, Kossuth-díjas zongoraművész, a Cziffra Művészeti Központ Művészeti Tanácsadó Testületének elnöke közösen indították útjára a roma összművészeti programsorozatot.

A roadshow alkalmával a nyáron összesen 7 városban és fesztiválon szakmai és pódiumbeszélgetésekkel, valamint koncertekkel mutatkozik be a program. Eddig volt már Szentendrén (megnyitó esemény és Pestisűző fesztivál), Pécsett a POSZT-on, a Miskolci Opera Fesztiválon, majd a mostani Művészetek Völgye után legközelebb a Mesterségek Ünnepén és a Szegedi Ifjúsági Napokon találkozhatunk újra a roadshow-val.

A programok a fesztiválok tematikájához kapcsolódnak, ahol roma és nem roma művészek közös produkciójukat mutatják be. A művészeti produkciók, koncertek mellett a fesztiválokon különböző szakmai/pódiumbeszélgetéseken is részt vehetnek a látogatók, melyek témái például, hogy mi a színházi nevelés szerepe a roma kultúrában, de megismerhetjük a roma zenés dinasztiákat is a zenetörténetben.

A fesztiválok mellett két falunapon, Bihartordán és Véménden is találkozhat a közönség a Cziffra kulturális roadshow-val.

A nyári fesztiválszezon után a programsorozat négy vidéki városi helyszínen ősszel folytatódik. Ezek gerincét egy kortárs roma alkotók műveiből válogatott vándorkiállítás adja, mely egy-egy városban majd két hétig lesz látható.

A szervezők a programsorozattal a helyi közönséget szólítják majd meg korosztályok szerint. Lesznek a felnőtt közönségnek szóló és a kiállításmegnyitóhoz kapcsolódó kulturális programok, de terveznek a kisiskolások számára roma motívumokkal kapcsolatos kézműves foglalkozást és gyerekszínházi előadást, míg a középiskolás korosztálynak szemléletformáló drámapedagógiai előadással készülnek.