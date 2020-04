Vírustesztet készítenek a félegyházi idősellátásban dolgozóknál

Hamarosan megkezdik a félegyházi idősellátásban dolgozó munkatársak koronavírus tesztelését – írja legfrissebb tájékoztatójában Csányi József polgármester.

Közleményében hangsúlyozta, gőzerővel dolgoznak azon, hogy megfelelő válaszokat adjanak a járvány kihívásaira és Félegyháza továbbra is a lehető legbiztonságosabb módon nyújthassa közszolgáltatásait. A polgármester tájékoztatója az elmúlt napok legfontosabb intézkedéseit és eseményeit foglalja össze. Kiemelte, hogy mindenképp szeretnék elkerülni a budapestihez hasonló helyzetet, ezért napokon belül megkezdődik a félegyházi idősotthonokban és házi segítségnyújtásban dolgozó kollégák tesztelése. Ehhez több forrásból is gyorsteszteket vásároltak és ezek szállítása megkezdődött.

Mindazonáltal a félegyházi idősotthonokban a járvány első napjától kezdve a legszigorúbb intézkedéseket vezették be, a teszteléssel pedig tovább szeretnék minimalizálni azt, hogy a vírus bejuthasson az intézményekbe. Mindezek mellett megkezdték a közterületek fertőtlenítését is, hogy amikor szükséges, biztonsággal lehessen közlekedni a legforgalmasabb utcákon. Kiemelten kezelik a városi piacot, amelyet eddig négy alkalommal fertőtlenítettek. Ugyanakkor kötelezték a piaci árusokat a védőmaszk és a kesztyű használatára, aki az előírást megszegi, azt a veszélyhelyzet végéig kitiltják a piac területéről – olvasható a polgármesteri beszámolóban.

Csányi József arról is ír, hogy eddig tizenötezer maszkot osztottak szét a lakosság között, a varrás és a kiosztás pedig folyamatos. Az Egészségközpontban felállított elosztóhelyről hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken 9-13 óráig a háztartásonként 2 maszkot továbbra is korhatár nélkül el lehet vinni, a mozgáskorlátozottak, nehezen mozgók részére pedig házhoz szállítják a maszkokat. Az igényeket a [email protected] címre vagy a 76/562-030 és a 76/562-003-as telefonszámra várják. Az önkormányzati képviselők a napokban több mint háromezer 65 év feletti félegyházival vették fel a kapcsolatot és több mint kétezer maszkot juttattak ki részükre. Akit esetleg nem értek el és segítségre van szüksége, az a fenti telefonszámokon és e-mail címen jelezheti.

A városvezető arról is beszámolt, hogy a bölcsődékben és az óvodákban 5 fős csoportokban gondoskodnak a veszélyhelyzet első vonalában dolgozó félegyháziak gyermekeiről. A közleményből az is kiderül, hogy a Félegyházi Adományszámlára eddig több mint kétmillió forint felajánlás érkezett. Az adományokat továbbra is örömmel fogadják a 11732071-15338284-10920002 számú önkormányzati számlaszámra.

Borítóképünk illusztráció!