Új bölcsődei szárny épül Szabadszálláson

A Tóth Erzsébet Óvodához tartozó bölcsőde új épületszárnnyal bővül.

A kormány 2018-ban 4,5 milliárd forintot biztosított központi költségvetéséből új bölcsődék kialakítására, a meglévő férőhely számának növelésére. Az első körben beadott pályázatokról 2019 év végén született döntés. A kivitelezésre több mint 200 millió forintot nyert a település.

– A megemelkedett építési árak miatt a rendelkezésre álló összeg kevésnek bizonyult az új bölcsődei szárny felépítésére. Önkormányzatunk a Belügyminisztériumhoz fordult segítésért és nyert közel ötvenmillió forint plusztámogatást. A beruházás 270 millió forintba kerül, a projekt költségét a pályázaton elnyert 95 százalékos pályázati forrás és az ötszázalékos önerő fedezi, amit az évi költségvetésünkből biztosítunk – mondta el lapunk érdeklődésére Darabos József polgármester.

Az új létesítmény mintegy háromszáz négyzetméteres alapterületű lesz, ami a Honvéd utcai óvoda elé épül. A létesítményben két csoportszoba, kiszolgálóhelyiségek, dolgozói szoba, öltözők, vizesblokk, raktárak is helyet kapnak. A két épület között belső játszóudvart is kialakítanak a szakemberek. Az épület formájában és hangulatában is illeszkedni fog a korábban épült gömbölyded, narancssárga színű Tökház Ovihoz. A Mazsola és Tádé meséjén alapuló épület nemcsak a gyerekek szívébe lopta be magát, hanem a szakma elismerését is elnyerte. A tervező, Katkics Tamás közönségdíjas lett a Baumit Life Challenge 66 nemzetközi meghívásos építészeti gálán.

– Az utóbbi években emelkedett a születések száma, így egyre nagyobb igény mutatkozik a bölcsődei férőhelyek iránt. A jelenlegi egycsoportos, tizennégy férőhelyes bölcsődében folyamatos a „várólista”. A bővítés után három csoportban negyven férőhely áll majd rendelkezésre, mellyel már biztosított lesz a településen a bölcsődés korú gyermekek ellátása – tette hozzá a polgármester.

A kivitelezési munkák ebben a hónapban megkezdődnek. A megújult épületet leghamarabb az év végén vehetik birtokba a gyermekek.

A speciális ellátást igénylő gyermekek ellátása is megoldódik

– A férőhelyszám bővítésével lehetőség nyílik a speciális ellátást igénylő gyermekek, valamint a veszélyeztetett, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fogadására, gondozására is. A bővítés hozzájárul a kisgyermekes családok helyben maradásának, illetve munkába állásának elősegítéséhez. A pályázat magában foglal közel 11 millió forint összegű eszközbeszerzést is (bútorzat, csoportszobai játékok, udvari játékok, egyéb berendezési tárgyak), mely a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodik – hangsúlyozta Darabos József.