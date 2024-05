Szemmel láthatólag is épül a Budapest–Belgrád-vasútvonal melletti Kiskőrös állomása. Ennek részeként építik a zajvédő falakat. Az eredeti tervek alapján mintegy 177 ezer négyzetméternyit helyeznek el a települések mentén az építők. Szükség is van erre, mert a 160 kilométeres sebességgel haladó szerelvények iszonyú robajjal haladnak keresztül majd a falvakon és a városokon.

A Budapest-Belgrád vasútvonal épül Kiskőrösön is. Jól látható a baloldalon épülő zajvédő fal, amely csökkenti a zavaró hanghatásokat.

Fotó: Barta Zsolt

A kiskőrösi állomásépületet korábban elbontották, egy újat kap a város, amelyet a minisztériumban Font Sándor országgyűlési képviselő és Domonyi László polgármester lobbizott ki. Kiskőrösön úgy vélik, hogy a város, amely eddig vasúton több mint két órára volt a fővárostól, most közel egy órás távolságra kerül az új vasúti rendszernek köszönhetően. Azaz a város Budapest agglomerációjához tartozhat majd, mivel a gyorsvonat a Keleti Pályaudvarra viszi be az utazókat. Ha abba belegondolunk, hogy Budapestre a főváros környékéről autóval vagy tömegközlekedési eszközzel is sok esetben 1–1,5 órát kell utaznia egy, a városban dolgozó embernek, akkor a kiskőrösiek helyzete közel hasonló lesz a fővárosba bejárókéhoz.

Ilyenkor érdemes mérlegelni, hogy a 14 ezres városban érdemes-e letelepedni, mivel az ingatlanok értéke egy hasonló fővárosihoz képest annak harmada. Bölcsődétől a középiskoláig teljes az oktatási vertikum, az egészségügyi ellátás megfelelő, a helyi kiskereskedelem jó. Elvileg jövőre elkészül a vasútvonal.