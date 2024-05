A szerdai eseményen dr. Filvig Géza polgármester, Font Sándor országgyűlési képviselő és Rideg László, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnöke mondott beszédet.

A képen balról-jobbra: Simon Zoltán alpolgármester, Pécsi Vivien önkormányzati képviselő, Font Sándor országgyűlési képviselő, dr. Filvig Géza polgármester és Rideg László, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnöke

Fotó: Beküldött fotó

A város polgármestere felidézte, hogy 2020-ban műszaki leromlottságuk miatt kényszerültek bezárni a Kunszt utcai és az Újvárosi óvodát. A két romos állapotú óvodából 150 gyermeket kellett kiköltöztetni és biztonságos környezetben elhelyezni, ami óriási feladatot és nagy felelősséget hárított az önkormányzatra.

Forráshiányos volt a projekt, így a 132 milliós egyedi kormányzati támogatás segítségével indulhatott el a 75 gyermek befogadására alkalmas Petőfi Sándor utcai óvoda, a Lurkópalota építése. Az Ifjúsági Házban pedig 75 fő részére alakították ki az ideiglenes óvodai csoportszobákat, valamint az udvart is rendbe tették és játszóteret létesítettek.

A városvezető szólt arról is, hogy az új óvodai szárny építésére a nyílt közbeszerzési eljárásban az ország minden részéről érkezett 11 ajánlatból, a legkedvezőbbet egy kalocsai vállalkozás, a Generál kft. tette, így a 100 százalékos támogatású pályázati forrás zöme a városban marad, kalocsai vállalkozást, rajta keresztül kalocsai emberek megélhetését segíti.

Font Sándor, Rideg László, dr Filvig Géza és Szabóné Juhász Ildikó az időkapszulát közösen helyezték el az alapkő felett

Fotó: Beküldött fotó

Rideg László, a már befejeződött TOP-os és a folyamatban lévő TOP Plusz pályázatokat is koordináló Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat elnöke a lezárult fejlesztési ciklusról szólva elmondta: „A teljes fejlesztési összeg 117 milliárd forint volt, ebből a vármegye valamennyi, tehát mind a 119 településére jutott forrás. A már lezárult ciklusban Kalocsa városában kicsit több mint 2,5 milliárd forint értékű fejlesztés történt meg. Volt ebben iparterület kialakítása, óvodai fejlesztés, és emellett csapadék-víz elvezetésre irányuló projektek valósultak meg. A fejlesztések folytatására adott a lehetősége Kalocsának is. A város már beadta majd 1 milliárd forint értékben a sajátos nevelési igényű gyermekek elhelyezésére irányuló pályázatát, ami most van pontozás alatt, de várhatóan ebben is hamarosan eredményhirdetés lesz.

Kalocsa az 1 milliárdos energetikai fejlesztésre is benyújtotta a pályázatát, de nem feledkezhetünk meg a most alapkőletétellel induló 550 milliós óvodafejlesztésről sem

– sorolta Rideg László.

– Most egy olyan alapkőletételnél vagyunk, ahol újabb három óvodai csoportszobával válik teljessé az óvodai fejlesztés, de Kalocsán a városvezetés gondoskodása a lakosságról a városüzemeltetés teljes spektrumát lefedi. Azt gondolom, Kalocsa városa a folytonosságban érdekelt, hiszen látjuk a megkezdett és majdan befejeződő beruházásokat, ami az óvoda esetében másfél év – mondta Font Sándor, a térség országgyűlési képviselője.

Az ünnepség zárásaként Font Sándor, Rideg László, dr Filvig Géza és Szabóné Juhász Ildikó az időkapszulát közösen helyezték el az alapkő felett.