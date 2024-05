A vádlott vitatja felelősségét

Az ügyész elmondta, hogy a vádlott végig vitatta felelősségét. Szerinte 50-nel ment, észlelte az úttesten áthaladni szándékozó sértettet, aki nem a zebrán, hanem mellette srégen haladt. Azt is állítja a vádlott, hogy az áldozat két-három lépést visszalépett, ezért ütötte el az autó.

Az ügyész elmondta, hogy a szakértő a féknyom és lassulásmérés alapján megállapította a sebességtúllépést. Azt is megállapította, hogy az áldozat éppen balról jobbra haladt át a zebrán, amikor az autó érkezett, és nem lépett vissza, mint ahogy a védelem állítja. Ez a nyomokból egyértelműen kiderül.

Ha ötvennel megy a sofőr, az édesanya még ma is él

A vádhatóság álláspontja szerint ha L. István 50-nel ment volna, elháríthatta volna az ütközést. Nem tett eleget a KRESZ azon előírásának, miszerint 50 kilométer/órás sebességgel kell haladni lakott területen belül, valamint nem fokozott óvatossággal közelítette meg a gyalogátkelőt, ami alkalmassá tette volna arra, hogy időben megálljon.

A gázoló javára szólt a büntetlen és vezetés szempontjából kifogástalan előélet, valamint az idő múlása.

Az ügyész hozzátette: az áldozat hozzátartozói nehezményezik, hogy nem kereste őket a vádlott, nem kért bocsánatot, és megpróbált kibújni a felelősség alól.

A védelem vitatta a vádirat pontosságát

Dr. Zlatniczky Tamás, a vádlott ügyvédje perbeszédében a vádirat hiányosságait sorolta. Szerinte nem tartalmazza azt, hogy a közvilágítás nem működött, és az MVM napokig nem gondoskodott a javításról. Valamint az sincs benne, hogy nem működött a 2020 júniusa óta ott lévő okoszebra, aminek működtetése az önkormányzat felelőssége – álláspontja szerint ezek a külső körülmények okozták a balesetet: ha működnek, a baleset elkerülhető lett volna. Így viszont az áldozat úttestre lépése nem volt észlelhető. A védő szerint az áldozat felelősségére róható, hogy 0,6-os véralkoholszintje volt a baleset bekövetkezésekor (megjegyzés: ez rendkívül alacsony, körülbelül egy pohár sör alkoholtartalma), és fülhallgatót viselt, amiért nem észlelte a környezeti zajokat. Szerinte az MVM és az önkormányzat felelőseinek kellene a vádlottak padján ülnie.

– A balesetet a két szerv hanyag, nemtörődöm hozzáállása okozta – fogalmazott az ügyvéd. Azt is kifejtette, hogy elkerülte volna a balesetet az áldozat, ha nem lép vissza, amikor rádudált védence.

Fegyházbüntetés, eltiltás és fizetési kötelezettség

Dr. Kovács-Pálvölgyi Tímea bírónő a váddal egyező tényállás alapján hozta meg ítéletét: 1 év 8 hónap fegyházbüntetés, és 4 év vezetéstől eltiltás, amibe beszámít a baleset ideje óta eltelt idő. A vádlott leghamarabb a büntetés felének letöltése után szabadulhat, valamint 731 ezer forint bűnügyi költség is terheli. A bírónő figyelembe vette a helyszíni jegyzőkönyveket és a szakértői vélemény megállapításait. Az ítélet szerint két KRESZ-szabályt is megszegett a sofőr: az egyik az 50 kilométeres sebességkorlátozás túllépése, a másik, hogy nem fokozott óvatossággal közelítette meg az átkelőt – amit egyébként ismert, így a világítás hiányáról is tudomása volt, mert rendszeresen arra járt.

Az ítélet nem jogerős: az ügyész három nap gondolkodási időt kért, a vádlott és a védő fellebbezett elsődlegesen felmentésért, másodlagosan felfüggesztésért és enyhítésért, és az eltiltás időtartamának csökkentéséért.

Drámai pillanatok a bíróság folyosóján

Az ítélethirdetés után a megtört férj portálunknak elmondta, hogy hasonló ítéletre számított. Ekkor a vádlott kilépett a folyosóra a tárgyalóteremből és drámai pillanatok következtek. Az édesapa elmondta neki, hogy mit okozott: megölte a feleségét, és két gyermekét most már egyedül kényszerül nevelni. A vádlott az apa többszöri kérdése után kibökött egy bocsánatkérés-félét, de rögtön arról kezdett beszélni, hogy neki milyen nehéz az egész helyzet.

Az ügy másodfokon a Kecskeméti Törvényszéken folytatódik.