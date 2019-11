Tüntettek a klímaváltozás miatt

A megyeszékhelyen is csatlakoztak néhányan a pénteki negyedik Globális Klímasztrájkhoz. A résztvevők a főtérre, a nagytemplom előtti kőpadokhoz álltak ki transzparensekkel.

A tüntetést az egyetemistákból, diákokból álló Fridays For Future Magyarország szervezte Budapesten. A mozgalom Greta Thunberg svéd diáklány akciójából nőtt ki, aki tavaly augusztusban, 15 évesen péntekenként nem az iskolába, hanem a svéd Parlamenthez ment, és ülősztrájkot folytatott. A fővárosi eseményhez kapcsolódva a Fridays For Future helyi csoportja és a Szakszervezet formáció Kecskemét főterén is szervezett megmozdulást, amelyen körülbelül tucatnyian vettek részt – legalábbis az esemény kezdete után háromnegyed órával ennyien voltak.

„Alig néhány évünk maradt, hogy megfordítsuk a sorsunkat, mielőtt az ökológiai és éghajlati katasztrófa hatásai visszafordíthatatlanok lesznek. Néhány évünk maradt, hogy megteremtsük a túlélés feltételeit, néhány év, hogy végre cselekedjünk fajok millióinak, köztük az emberiség életéért, és minden perc számít” – így harangozták be a közösségi oldalon az eseményt. Szerintük a politikai és gazdasági vezetők alig tesznek valamit mindannyiunkért, egyre súlyosbítva a helyzetet, ezért fel kell őket ébreszteni. Fekete László kecskeméti szervező a lokális feladatokról elmondta: a közlekedést kellene átgondolni, a gyalogosokat, kerékpárosokat támogatni az autósok helyett, és előtérbe helyezni a helyi termelőket.