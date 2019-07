Elengedhetetlen, hogy legyen érzelmi viszonyunk önmagunkkal

A felgyorsult, információáradatban gazdag világunk és a közösségi média kiszínezett látszatvalósága szorongást kelthet az egyénben, különösen a fiatal generációknál. Ezért sem lehet megspórolni az önvizsgálatot, a megfelelő érzelmi viszony kialakítását önmagunkkal.

Jól élni a 21. században címmel tartott előadást Tari Annamária klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta és pszichoanalitikus az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár dísztermében a napokban.

A szakember kiemelte, hogy az életünk nagyban függ attól, milyen érzelmekkel töltjük meg.

– Ahhoz, hogy az ember jól érezze magát a bőrében, három dolog kell, optimálisan működő önértékelés, jól működő önbizalom és korrekt önbecsülés. Ez olyan stabil háromszög az ember lába alatt, ami minden helyzetből segít felállni. Ehhez viszont az kell, hogy legyen érzelmi viszonyunk önmagunkkal, ez ma elengedhetetlen. Szükség van az önreflexióra, amikor tudatában vagyok annak, ki vagyok én és hogyan élek – mondta Tari Annamária.

Az önmagukhoz való érzelmi viszonyulásnak alakulására a mai gyerekeknél és fiataloknál nagyon kellene figyelni. Ők egyszerre két különböző közegben – a világhálón és a való életben – szocializálódnak, aminek eredményeképpen lazulhat a kapcsolat a valósággal, mert az online tér lehetővé teszi azt az idealizációt, amihez képest a realitás – ahol élni kellene – szürkébb, lassúbb, munkával és nehézségekkel telinek tűnik.

– Az egyik legnagyobb probléma, ha ennek következményeként a fiatalok tényleg elhiszik – amit az információs kor és a fogyasztói társadalom sugall –, hogy bármi lehet belőlük. Ez azonban komoly szorongást keltő tényezővé válhat, mert az ember csak abban a dologban lesz sikeres, aminél a kitűzött célja a realitásban tesztelt képességeihez igazodik. Ha a képességeihez alkalmazkodva alakítja ki az életét, akkor reális esélye van arra, hogy boldoguljon az életben. Ehhez pozitív érzelmi kapcsolat kell önmagával és a valósággal – hangsúlyozta a pszichoterapeuta.

A mai kutatások alapján azonban a kommunikáció tolódik az írásos üzenetek felé, ami azt mutatja, hogy a fiatal generációk olykor olyan alapvető érzelmek átélését is kikerülik, mint a bocsánatkérés.

– Az online tér ma már lehetővé teszi, hogy csak olyan érzelmeket kelljen átélni, amik kívánatosak, miközben az életben muszáj megtanulni a hibázás, kudarc, újrakezdés és csalódás érzelmeit is, mert a realitás erről szól. Nem sikerül mindig minden az embernek, meg kell tanulnia ezen érzelmek mentén vezetnie az életét, feldolgozni a tapasztalatokat és aztán levonni a tanulságokat. Nem tudjuk megtenni, hogy csak azt az érzelmet éljük át, amit szeretnénk. Ezért aggódnak a kutatók, mert nagyon aggasztó, ha az életben teljesen normális érzelmek is olyan súlyúnak tűnnek, amit jobb elkerülni, ha lehet. Meg kell tanulniuk, hogy az élethez a nehéz érzések is hozzátartoznak – hívta fel a problémára a figyelmet Tari Annamária.

A szakember előadása végén arra biztatta a hallgatóságot, hogy életüket olyan élményekkel töltsék meg, amelyektől jól érzik magukat. Legyen céljuk – akár egy új hobbi –, próbálják alakítani úgy a mindennapokat, hogy legyen idejük érzelmi viszonyba kerülni önmagukkal.

Generációk nyomában jár

Tari Annamária fő kutatási területe a generációk közti kapcsolat megváltozása az online térben. Az elmúlt években megjelent könyveiben a gyakoroló pszichoterapeuta szemszögéből igyekszik megmutatni a változások mögött meghúzódó lélektani folyamatokat, egyúttal használható tanácsokat ad a nemzedékek közötti szakadékok áthidalására.