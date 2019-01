Szemét borítja el a jakabszállási tanyát

Küzdenek a falvak az általában a városokból kivitt és lerakott illegális szeméttel. Pénzük, eszközük és munkatársuk is kevés van a szemetelők meggátolására.

Egy szeméttelepnek használt, de legalábbis annak kinéző jakabszállási tanyáról értesítette nemrég a Baon.hu szerkesztőségét a Hulladékvadász.hu (az önkéntesekből álló csapat az illegális hulladéklerakások felszámolását tűzte ki célul). A tanyán a rengeteg PET-palacktól kezdve az autógumikon, elektromos háztartási gépeken át a tönkrement ajtóig gyakorlatilag mindenféle szemét – köztük veszélyes hulladék is – megtalálható. Nem csoda, hogy a szomszédok nem bírták tovább, és bejelentették a portálnak.

A tanya Jakabszállás külterületén, a IV. körzetben van, a település végét jelző táblától több mint egy kilométerre. A községet kiterjedt tanyavilág veszi körül, és sajnos nem ez az egyetlen ingatlan, ahol hasonló állapotok uralkodnak.

Mint azt Szabó György Róbert polgármestertől megtudtuk, az önkormányzat novemberben szerzett tudomást a problémás tanyáról. Ekkor a közterület-felügyelettel megbízott munkatársuk a mezőőrrel közösen az egész külterületi részt átnézte, és nyolc-kilenc helyszínen találtak illegális hulladéklerakást. Minden tulajdonost felszólítottak levélben, és nagy többségük ígéretet tett, hogy december 31-ig a kupacokat felszámolják (természetesen tavaly év végéről volt szó). Januárban minden helyszínen utóellenőrzést fognak végrehajtani a helyi hatóság munkatársai, és ha azt tapasztalják, hogy nem történt az ingatlanokon változás, hivatalból megkeresik az illetékes szakhatóságot.

Az említett ingatlan tulajdonosa a polgármester tudomása szerint Kecskeméten él, és állítja, hogy nem tudott a hulladékról. A tanyát egy bérlőnek adta ki, valószínűleg ő hordta oda a szemetet. Korábban vendégmunkások is laktak itt.

– Teljesen átérzem a közelben lakók aggodalmát – nyilatkozta hírportálunknak Szabó György Róbert, akivel beszélgetve arról is többet megtudtunk, milyen nehézségekkel kell szembenéznie egy kistelepülésnek, mikor megpróbálnak gátat vetni a nagyüzemű szemetelésnek.

– Nagyon nehezen lehet az illegális hulladéklerakás ellen küzdeni, hiszen általában az éjszaka leple alatt végzik „áldásos” tevékenységüket az elkövetők. Volt, hogy kiskunhalasi illetőségű személy hordta Jakabszállásra a hulladékot. Azt a mezőőr elszállíttatta az elkövetővel, de nincs mindig ilyen szerencsénk. Leghatékonyabban úgy tudnánk fellépni, ha külterületen is ki tudnánk helyezni térfigyelő kamerákat, és két-három közterület-felügyelőt tudnánk alkalmazni. Ehhez azonban éves szinten több mint 20 millió forintra lenne szükség, egy ekkora méretű település ezt nem engedheti meg magának. Pedig nagyon fontos lenne minden hulladéklerakást megakadályozni, mert a lerakott anyagokban akár veszélyes termékek – elemek, akkumulátorok, vegyszerek, gyógyszerek – lehetnek, amelyek a helyi vízbázisba szivárogva veszélyhelyzeteket is előidézhetnek – mondta el a közel 2700 lakosú Jakabszállás polgármestere. Hozzátette: gondot okoz az is, hogy a földhivatali nyilvántartások nincsenek összekötve az aktuális lakcímnyilvántartásokkal, így időnként nem egyszerű a tulajdonos elérése.

A helyi közfoglalkoztatottak egyébként rendszeresen összeszedik az 54-es főút és a Fülöpjakabot Orgovánnyal összekötő út mellett eldobált szemetet. Sőt, múlt ősszel az egykori kisvasút melletti szeméthalmokat is eltüntették, egészen az 54-es út helvéciai és kecskeméti részéig.

Országos szinten kellene rendezni a problémát

A község több mint tíz éve üzemeltet egy belterületi önkormányzati ingatlanon egy szemétlerakót, itt öt 1100 literes tartályban helyezheti el a külterületi lakosság előre megvásárolt zsákban a hulladékát. A tanyán élők viszont nem sok zsákot vesznek, így az ő szemetük elszállításának díja az önkormányzatot, azaz az egész közösséget terheli. Tavaly több mint egymillió forintot fordított erre az önkormányzat. A polgármester úgy véli, fontos lenne egységes és országos szabályozás mellett kialakítani a külterületi lakosok hulladékelszállításának rendszerét.