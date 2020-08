Sikeresen teljesítették az Országos Kéktúrát

Sikeresen teljesítette az Országos Kéktúrát a kiskunfélegyházi dr. Nemes-Nagyné Meizl Tünde és lánya, Adél. A túra különlegessége, hogy Adél teljesítményét épp a tizennyolcadik születésnapján fogadta el a Természetjáró Szövetség, így ő lett az első félegyházi lány, aki gyermekként teljesítette az 1167 kilométer hosszú túraútvonalat.

Anya és lánya közel 300 órát töltött túrázással az elmúlt három évben. Megkönnyebbüléssel, ugyanakkor elérzékenyülve érkeztek meg a napokban az Országos Kéktúra keleti végpontjához, ahol a családfő már várta őket és stílusosan a Queen együttes, Mi vagyunk a bajnokok című számát játszotta nekik – mesélte lapunknak dr. Nemes-Nagyné Mezil Tünde, aki nem mellesleg az olimpiai ötpróbát is teljesítette az elmúlt hónapok alatt. Mint mondta, az idei nyarat arra szánták, hogy befejezzék az Országos Kéktúrát, amiben nagy motiváció volt az is, hogy Adél 18. születésnapja előtt teljesítsék a több mint ezer kilométeres útvonalat. – Bár az őszi túrázás sokkal ideálisabb, mint a nyári, de szerettük volna ezzel még emlékezetesebbé tenni Adél születésnapját – mondta az édesanya. Azt már Adél tette hozzá, hogy a túra vége nagyon fárasztó volt, hiszen nagyon meleg volt és egy nehéz szakasz maradt a legvégére.

– Nagyon sok csodálatos helyre eljutottunk, nagyon sok szép várat láthattunk, szinte az összes ismertebb hazai várat felfűzi a túra útvonala – részletezte Adél, aki örömmel újságolta el azt is, hogy épp a 18. születésnapján hívta fel a természetjáró szövetség, hogy a bizottság elfogadta a túráját, így ő lett az első félegyházi lány, aki ezt gyermekként teljesítette. – Ez nagyon nagy élmény számomra. Büszke vagyok arra, hogy az anyukámmal közösen végigcsináltuk, és hogy megmásztuk Magyarország nagy csúcsait. A kéktúra ugyanis úgy vezet, hogy lehetőleg mindig felvigyen az adott tájegység legmagasabb pontjára. Persze van olyan is, ahol lehet választani, de mi soha nem a könnyebb utat választottuk – mesélte a túra során felnőttkorba lépett Adél.

Azt is elmondta, hogy olyan helyekre is eljutottak, amikről korábban nem is tudtak vagy csak hallomásból ismerték. Ilyen volt például a zsákfalu Makkoshotyka a Zemplénben és a túraútvonal mentén kis kitérővel elérhető helyek, mint például a hercegkúti pincesor és hazánk sok szép természeti csodája. Tünde földrajztanárként azt vallja, hogy túrázva lehet az országot igazán megismerni és megszeretni. Azt is elmesélte, hogy naponta átlagosan 20–25 kilométert tettek meg. Szerintük ennyi vállalható úgy, hogy nem rohanták végig a tájat, hanem a látnivalókat is megnézték.

Arról is őszintén meséltek, hogy legtöbbször nagyon csodálatos élményekben volt részük, de számos nehézséggel is meg kellett küzdeniük. Előfordult olyan, hogy sokat kellett keresniük a kéktúra jelzését a Gerecsében, ahol nagyon hiányosak a jelzések a fairtások miatt. De volt olyan is, hogy rájuk esteledett és még a köd is leszállt, így nagyon nehéz volt a tájékozódás. Tünde és Adél ugyanis GPS nélkül, térkép segítségével, a jelzéseket követve csinálta végig a túrát. – Ilyenkor persze egymást hibáztattuk, hogy egyikünk sem figyelte kellően az útjelzéseket. Néha az is megfordult a fejemben, hogyha bajunk esne, akkor megtalálnának-e bennünket, hiszen hiába volt nálunk mobiltelefon, gyakran nem volt térerő – sorolta Tünde, aki rögtön hozzátette: nagyon sok kedves és segítőkész emberrel találkoztak útjuk során.

Azt is megtudtuk, hogy az anya-lánya program több célt is szolgált: miközben a túrákon saját határaikat feszegették, alaposan megismerték hazánk természeti és kulturális értékeit. Ugyanakkor a közös, több mint 300 órás túrázással a szülő-gyermek kapcsolatot a lehető legszorosabbra fűzték.

A túrát összegezve mindketten úgy vélik, megérte elhagyni a komfortzónát, mert kitartást és elfogadást tanultak útjuk során. Elmondták, tanulságos volt megtapasztalni, hogy mennyire lehet értékelni a vizet, a szedret, a szamócát, az apró dolgokat. Tanulságos volt megtapasztalni azt is, hogy bizonyos helyeken az emberek egészen másként, nagyon szegény és szerény körülmények között élnek – summázta Adél és Tünde, akik most pihennek, de már újabb túraterveiket szövögetik.Vajda Piroska