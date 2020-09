Seres Józsefet Kiskunfélegyházáért címmel díjazták

A város egyik legrangosabb elismerését, a Kiskunfélegyházáért címet vehette át a közelmúltban Seres József, az Elő-Szer Kft. alapítója, ügyvezetője. Aki – ahogy Csányi József polgármester az átadási ünnepségen fogalmazott – munkájával, emberségével, kitartásával, önzetlenségével és becsületével évtizedek óta szolgálja Kiskunfélegyháza fejlődését.

Seres József több mint ötven éve dolgozik az építőiparban. Húsz évig az egykori Kunép vállalatnál alkalmazottként gyűjtötte a szakmai tapasztalatokat, harminc éve pedig megalapította családi vállalkozását, amely az elmúlt évtizedek alatt a város és a környék egyik meghatározó társasága lett.

Jelenleg nyolcvan embernek adnak munkát közvetlenül, ugyanakkor az alvállalkozókkal, beszállítókkal együtt több száz ember megélhetése függ tőlük. A cég fő irányvonala a generálkivitelezés, de vállalnak épületgépészeti és lakatosipari munkákat is – sorolta az ügyvezető, aki szerint talpon maradásuk egyik záloga a pontosságukban rejlik. Mint mondta, a határidők betartása a legfontosabb az építőiparban, ezért az ütemtervet mindig szigorúan megkövetelte a beosztottjaitól.

Seres József nagyon sok általuk megvalósított beruházásra büszke, de mégis saját telephelyükre a legbüszkébb, amely a csarnokokkal, az irodaházzal együtt tavaly nyerte el azt az arculatát, amit évekkel ezelőtt megálmodott.

Ügyvezetőként azt vallja, nagyon sokat elárul egy cégről, milyen körülmények között dolgoznak, ezért is fektetett annyi pénzt és munkát a társaság otthonának kialakítására. Arra is nagyon büszke, hogy telephelyüket minimális állami támogatással, saját erőből valósították meg hosszú évek kitartó munkájával.

– Az elmúlt évtizedek alatt az egyik szép feladat hozta a másikat. Persze olyan is volt bőven, amelyek próbára tettek, de az a szabadság, hogy a magam ura vagyok, számomra a legnagyobb boldogságot jelenti – hangsúlyozta az ügyvezető, aki nem tud mondani Félegyházán olyan közintézményt, gyárat, üzemet, ahol ne dolgoztak volna valamit. Sőt, van olyan nagyvállalat is a városban, ahol az elmúlt húsz évben minden beruházást ők csináltak.

Kérdésünkre válaszolva azt is elmondta, hogy az a szép az építőiparban, hogy a munkájuk nem csak néhány évre, hanem hosszú távra szól. – Ha végigmegyek a főutcán, büszkén nézem végig az általunk épített épületeket. Akármerre megyek, visszaköszön a munkánk. A legszebb pedig az, hogy ezt mások is észreveszik – nyilatkozta lapunknak Seres József. Hozzátette, örömmel tölti el az is, hogyha kimegy egy építkezésre és látja, mennyit haladtak a mesterek. Örömmel tölti el, ha elindul a fűtés egy lakásban, vagy szépen lecsempéztek egy fürdőszobát. Mint mondta, soha nem válogattak a munkák között. Éppúgy elvállaltak egy kazáncserét, mint egy irodaház vagy csarnok megépítését.

Seres József őszintén beszélt a szakmája nehézségeiről is. Elmondta, az építőiparban jelenleg a legnagyobb gondot a szakemberhiány jelenti. Cégük évek óta részt vesz a diákok szakmai képzésében, de jelenleg egyetlen érdeklődő tanuló sincs. Ugyanakkor problémát jelent az is, hogy sok a pályaelhagyó. Az ügyvezető szerint ennek az egyik fő oka, hogy a mai világban nincs becsülete a szakmáknak.