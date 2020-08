Régi eszközöket selejtezett a honvédség Kecskeméten

Ötvenegy elavult, használhatatlanná vált eszközt vagoníroztak be hétfőn a MH. 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison. Az üzemképtelen eszközöket a honvédség tápiószecsői Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokságára szállították.

A Magyar Honvédség egyik legösszetettebb logisztikai műveletét hajtják végre a napokban a kecskeméti MH. 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison. Az üzemképtelen technikai eszközök leadását végzik. A hosszas tervezést igénylő feladat célja az, hogy megtisztítsák a repülőbázist az elavult vagy nem javítható eszközöktől.

Tóth István százados, a páncélos és gépjárműtechnikai szakterület felelőse elmondta, hogy a Magyar Honvédség Parancsnoksága utasítása alapján az alakulatoktól el kell távolítani a felesleges és a huzamosabb ideje üzemképtelen technikai eszközöket. Ezeket több ütemben vasúton és közúton szállítva juttatják el a honvédség tápiószecsői Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokságára. A hétfői sajtónyilvános esemény az elszállítás második üteme volt, amikor 51 eszközt vagoníroztak be. Az első ütemben 61 szerkezetet szállítottak el. A leselejtezett eszközök között nem csak járművek, hanem egyéb technikai eszközök, például pályakarbantartó, repüléskiszolgáló szerkezetek, aggregátorok, daruk is szerepelnek, amelyek többsége 30-40 évet is leszolgált.

Tóth százados kifejtette, hogy a gépeket alaposan elő kellett készíteni az elszállításhoz, mivel ezek huzamosabb ideje üzemképtelenek: ellenőrizni kellett a kerekek és a rögzítőfékek állapotát és a vontathatóságot is. A százados az ilyen eljárások gyakoriságával kapcsolatban elárulta, hogy immár tíz éve látja el a szolgálatot szakterületén, de ez idő alatt ez az első ilyen feladat.

A Magyar Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnöksége az eszközök állapotát felmérve dönt további sorsukról: állapottól függően központi készletben tarthatják és karbantartás után tovább üzemeltethetik, esetleg megtartják azokat javítási alapnak vagy kivihetik lőterekre kemény céloknak.