Ötven év után ismét van gimnáziumi oktatás Dunapatajon

Az idei tanév nemcsak a vírushelyzet miatti digitális oktatás bevezetése kapcsán volt érdekes a dunapataji iskola történetében. Mint arról az intézmény vezetője beszámolt, ötven év után újra gimnáziumi képzés folyt az iskola falain belül.

– A Kálvin János Református Gimnázium megkeresett bennünket, hogy részt vennénk-e felnőttoktatásban. Erre természetesen örömmel igent mondtunk. Először úgy tűnt, hogy csak helyet kell biztosítanunk, végül mi, pedagógusok szerepet is vállaltunk ebben a felnőtteknek szóló esti képzésben, mely végén a hallgatók érettségi vizsgát tehetnek. Idén egy tizedik évfolyam indult, ők most sikerrel zártak, szeptemberben megkezdik a 11. évfolyamot. Remélem, hogy folyamatos lesz ez a képzés itt, Dunapatajon, és szeptembertől új 10. évfolyam is indulhat – bizakodott Szabó László igazgató.

A dunapataji iskola történetében volt olyan időszak, amikor gimnáziumi oktatás is folyt a patinás épület falai között. Két évfolyamon keresztül, 1964–68 és 1965–69 között az akkori Dunapataji Általános Iskola és Gimnázium nevet viselő intézmény falai közt nappali rendszerű gimnáziumi oktatás is folyt. – Olyan neveket is tudok említeni a tanárok között, mint Zsolnai József, aki aztán egyetemi tanár lett, az MTA doktora, vagy Bonifert Domonkos és felesége, aki később egy ideig a tanárképző főiskolának volt a rektora Szegeden, matematikaverseny, iskola is őrzi nevét. Ez a gimnáziumi képzés 1969-ben megszűnt, azóta ilyen itt nem volt – tekintett vissza a dunapataji iskola jelenlegi igazgatója, Szabó László.

Az intézmény vezetője beszámolt arról is, hogy a Dunapataji Önkormányzat és a Bajai Tankerületi Központ közös, több tízmillió forintos beruházása csúszik, de nyáron megvalósul az iskola fűtéskorszerűsítése.