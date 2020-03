Orgoványi fiatalok segítik közösségüket

Tavaly októberben alakította meg néhány lelkes helyi fiatal az Orgoványi Fiatalok Csoportját, ami azóta a település jelentős közösségszervező tényezőjévé vált. Céljuk, hogy közvetítő szerepet játszanak az orgoványi közösségek életében, mellyel azt üzenik a fiatalok számára, hogy jó Orgoványon élni.

Tavaly nyáron fogalmazódott meg az orgoványi Újvári Fanni fejében az ötlet, hogy üdvös lenne egy olyan helyi kezdeményezés, mely a hallgatói önkormányzatok, diákönkormányzatok érdek-képviseleti és közösségszervező szerepéhez hasonlóan összefogja azokat a fiatalokat, akik tenni akarnak azért a helyért, ahonnan származnak.

Fanni kiváló társra lelt a megvalósításban Aczél Dániel személyében, akivel ketten elnökei az Orgoványi Fiatalok Csoportjának (OFI). A fiatalok közössége egy közös indítóbeszélgetést követően nyolc taggal indult el tavaly októberben, ami mellé a helyi önkormányzat is erkölcsi támogatást nyújt.

Fanni elmondta, hogy fontosnak tartják visszaadni falujuknak azt, amit ők kaptak. – Az orgoványi fiatalok vidéki származásuknak köszönhetően jellemükben hordoznak olyan értékeket, amit egy nagyvárostól annak jellege miatt nem feltétlenül olyan mértékben és módon kaphattak volna meg. Ilyenek a tolerancia, az empátia és a figyelmesség – mondta Fanni.

– Szeretnénk közvetítő szerepet játszani a helyi közösségek életében. Sok kisebb közösség van a faluban, melyeket szeretnénk egy helyre csoportosítani, közös eseményeket szervezve úgy, hogy minden közösség azt adja hozzá, amit képviselnek, így válhat egységgé a sokszínűség – mondta Dani és hozzátette, hogy az is szerepet játszott az OFI megalapításában, hogy túl sokat hallották fiataloktól azt, hogy helyben nincs semmi. Ezzel arra szeretnének rámutatni, hogy igenis van, de az azt a bizonyos valamit az egyének közössége alkotja.

Ahogy egyre több programot szerveztek és mind jobban kivették részüket a település közéletéből, úgy terjedt a hírük is és egyre többen látogatják programjaikat. Mint minden hasonló szerveződés, az OFI is változó taglétszámmal működik, 20-25 főt számlálnak. A tanulmányok, különböző elfoglaltságok következtében leginkább 15 fő alkotja a csoport gerincét, de nagyobb eseményeken a csoport jelentős része reprezentálja magát.

Az OFI a közösséget teremtő, sokrétű programok szervezésére specializálódott. Fontos céljuk a hagyományok ápolása, így a programok egyik fajtája az ünnepkörökhöz köthető. Ennek szellemében szerveztek már falukarácsonyt is, télűző fesztivállal köszöntötték a tavaszt, ahol több tucat résztvevővel felvonultak a település utcáin, majd a helyi általános iskola udvarán máglyát raktak, bent pedig fánkkal és teával kínálták a farsangolókat.

A fenntarthatóság kérdése is foglalkoztatja a közösséget, novemberben fát ültettek, részt vettek a szemétszedési akcióban és adománygyűjtést szerveztek egy rászoruló család számára. Emellett a kultúraközvetítést is fontosnak tartják, ezért ha újra adottak a körülmények, teaházat, moziestet és világjárók kalandjairól szóló előadás-sorozatot terveznek elindítani.

A rendkívüli helyzetben is falujuk javát szolgálják az elszánt fiatalok. A napokban tették közzé közösségi oldalukon, hogy a vírus által legveszélyeztetettebb idős lakosoknak segítenek bevásárolni és kiváltják gyógyszereiket. Az önkormányzat is hozzájárul ehhez a segítségnyújtáshoz azzal, hogy felméri az ilyen igényeket és már többen jelezték, hogy élnének a felkínált lehetőséggel. A fiatalok sem győzik eléggé hangsúlyozni, hogy különösen az idősek maradjanak most otthon és fogadják el a segítséget.

Fanni szerint példájuk ragadós lehet. – Mást is bátorítok a környező településeken, hogy indítsanak el ilyen kezdeményezést. Ha például Izsák, Jakabszállás is hasonló közösséget működtetne, akkor kialakulhatna a települések közti együttműködés is. Ha többen vagyunk és több felől közelítünk a lehetőségek felé, akkor közös eseményeket is szervezhetnénk. Azt gondolom, hogy a tagjaink sokszínűségéről és lelkesedéséről jó példát lehet venni, mert ahogy itt elindult és kibontakozott, úgy ugyanez bármely településen megtörténhet – vallja Fanni.