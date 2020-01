Nem tudott megállapodni a város és a volt főiskola

Továbbra sincs sem megegyezés, sem bírósági ítélet Kalocsa önkormányzata és a volt kalocsai, jelenleg már budapesti székhelyű Tomori Pál Főiskola közötti peres ügyben. A kalocsai képviselő-testület legutóbbi ülésén zárt ajtók mögött tárgyalta a főiskola peren kívüli megállapodásra vonatkozó ajánlatát, azonban a már a nyilvánosságnak is kihirdetett döntés az ajánlat elutasítására vonatkozott.

Másfél évtizedre nyúlnak vissza a szálak, Kalocsa, mint iskolaváros 2004-ben eggyel előre lépett a ranglétrán, amikor megkezdte működését kalocsai székhellyel a Tomori Pál Főiskola. Az intézményt egy Kht. működtette, melynek 40 százalékban a város is tulajdonosa volt. A főiskola Kalocsa egyik legpatinásabb – egykor Nagyszemináriumnak nevezett – épületében kapott helyet, mely a művelődési központ egy részének, a városi tévének, később a városi könyvtárnak is helyet adott. A város a főiskola ingyenes használatába adta az épületet, valamint egy városi kollégium egy részét, és mint résztulajdonos, a város a főiskola beszerzési, beruházási és működési költségeihez hozzájárult, évente több tízmilliós összeggel is. Emiatt már egy évtizeddel ezelőtt is gyakran fellángoltak az indulatok.

Akkoriban a kalocsai székhely mellett volt a főiskolának egy csepeli oktatási központja – megvásároltak egy parkkal körülvett kastélyszerű épüle­tet –, 2010-től pedig kecskeméti telephellyel is elindult az oktatás. 2011 szeptemberében a főiskola szenátusának ülésén az akkori polgármester bejelentette, hogy a város nagyra értékeli, hogy főiskola működik a városban, az épületet és kollégiumot eddig is és ezután is ingyenesen használhatják mintegy támogatásként, de a város az évi 30 milliós rezsiköltséget a továbbiakban nem vállalja.

A város fenntartásában működő Közművelődési Intézmény és a főiskola között 2011. szeptember 1-jétől létrejött egy megállapodás, melyben továbbra is a főiskola ingyenes használatára bocsátották a művelődési központ épületének mintegy 40 százalékát, mely 1500 négyzetméter körüli terület, és a kollégium épületéből is 600 négyzetmétert, viszont kérték a fenntartási, üzemeltetési költségek területarányos megfizetését.

Hogy ennek az állandó önkormányzat–főiskola vitának volt-e köszönhető, de egyre kevesebben jelentkeztek a kalocsai képzésekre, 2012 elején 20 kalocsai székhelyű képzésből 15 nem indul el keresztfélévben. Az akkori rektor 2013 júliusában még úgy nyilatkozott, nem igazak a mendemondák, hogy a főiskola el akarja vinni a székhelyét Kalocsáról, azonban a következő évben már azt mondta, hogy a kalocsai hallgatói létszám 90 százalékának elvesztéséért az őket ért negatív kampány a felelős. Később, 2014 őszén úgy tűnt, az önkormányzati választások hozta változástól a főiskola újjászületését várja a rektor, kérve a középiskolák, vállalkozók és a város ismételt támogatását. S bár a város vezetői továbbra is fontosnak tartották, hogy a városban a felsőoktatás is jelen legyen, de nem minden áron.

A kalocsai képviselők egy részletes beszámolót kértek a Tomori Pál Főiskolát fenntartó KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól, mert a cég szabályszerű működése kapcsán kétségek merültek fel az önkormányzatban. A társaság erre válaszolva többnyire csak nyilvánosan is hozzáférhető adatokat osztott meg a várossal, mellyel nem elégedtek meg a képviselők, és belső ellenőrzési vizsgálatot sürgettek. A viszony – mondhatni – elmérgesedett, végül 2017 februárjában a főiskola megszüntette kalocsai telephelyét, ezzel megszűnt az oktatás is, az épületben használt irodáit, termeit lezárta, melyeket végül 2018. július végével ürített ki és adott vissza a kalocsai önkormányzatnak.

A hírek arról szóltak, hogy a főiskola és a város között 2011-ben létrejött, a rezsi megfizetésére vonatkozó megállapodás szerinti összeget sem fizette meg a főiskola, tartozást halmozott fel – egy korábbi testületi anyagban 15 millió forint körüli összeg és kamatai szerepelnek –, melyet a város bíróság útján kíván behajtani. A főiskola vitatja az összeg nagyságát arra hivatkozva, hogy a közüzemi számlák becsült fogyasztásokat tartalmaznak. Az ügyben legutóbb, 2019. november 12-én tartott tárgyaláson a főiskola képviselője bejelentette, hogy hamarosan érdemi ajánlatot tesz a városnak, és szeretne peren kívül megegyezni. Ajánlatuk a legutóbbi képviselő-testületi ülésre meg is érkezett, azonban azt a főiskola kérésére zárt ajtók mögött tárgyalták, így nem került a nyilvánosság elé, hogy mennyit ajánlottak tartozásuk rendezésére, de a már nyilvános ülésen kihirdetett határozat szerint a képviselők egyhangúlag elutasították az ajánlatot, így a per folytatódik.