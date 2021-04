Modern intézmény várja ősztől a szeremlei óvodásokat

Egy új óvodaszárnyat építettek Szeremlén, valamint felújították az egészségházat. A település művelődési házának korszerűsítése pedig a jövő tervei között szerepel.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 150 millió forintos támogatása révén egy új óvodaszárnyat építettek, valamint felújították a régi óvoda épületét Szeremlén. Ősztől már két csoportban, korszerű intézményben kezdhetik az új tanévet a gyermekek, tudtuk meg Varga György polgármestertől.

– Az új épület kizárólagosan a gyermekek ellátását szolgálja. Az étkezés, a melegítőkonyha és a vezető óvónő irodája a régi épületben maradt, így volt lehetőségünk megvalósítani ezt a projektet. Még hátra van az udvar játszóelemekkel történő beépítése. Jó reménységgel vagyunk, hogy erre is tudunk majd pályázatot nyerni és akkor azt lehet mondani, hogy az óvodai ellátásunk épületében és az épülethez tartozó udvar tekintetében teljes mértékig megújul és így várja majd a felnövekvő generációkat. Egységes homlokzatot kapott az óvoda, a régi szárnyban is új fűtésrendszert alakítottunk ki, a nyílászárókat is kicseréltük – részletezte az elöljáró.

Jelenleg közel 30 fős létszáma van a szeremlei óvodának, de a polgármester reméli, hogy a jövőben nagyobb vonzerővel bír a szülők számára az új, modern intézmény.

– Sajnos, Baja közelségéből az is fakad, hogy többen elviszik a gyermeküket oda óvodába, mondván, hogy utána úgyis ott járnak iskolába is. Én azért remélem, még ha nem is az első évben, de a szülők hamarosan elhozzák majd a gyermekeiket a helyi modern óvodába. A gyermeknek is jobb lenne, meg talán a szülőknek sem lenne ez rossz, ha itt lennének a gyerkőcök a szeremlei óvodában –mondta Varga György.

A helyi Egészségház külső felújítása a Magyar Falu Program révén közel 30 millió forintból történt meg a közelmúltban. A beruházás az épület fűtéskorszerűsítését és szigetelését tartalmazta. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak köszönhetően a település folytatni tudja a felújítást: lehetőség nyílik az akadálymentesítést is megvalósítani az intézményben, ahol helyet kapott az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat is.

– Az egészségház felújítását folytatjuk, és az akadálymentesítést is pályázati forrásból, közel 45 millió forintból oldjuk meg. Jelenleg ez egy lapos tetejű épület, de állandó problémát jelent a beázás, ezért építünk rá egy új tetőt. Napelemes rendszert telepítünk az épület tetejére, hogy ily módon is fenntarthatóbb és gazdaságosabb legyen az épület. Az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat mellett két szolgálati lakást is kialakítottunk az Egészségház épületében – tette hozzá a polgármester.

Az egészségház teljes felújítása várhatóan októberre elkészül. Ugyancsak a Magyar Falu Program támogatásából felújítják az Új sor és a Zrínyi utcát. Ez utóbbi munkálatok már jórészt elkészültek, de még egy réteggel a kivitelező megerősíti az utakat, ezt ugyanis a hideg idő miatt nem tudták elvégezni.

Az idei pályázatokról Varga György polgármester elmondta, hogy szeretnék befejezni az óvodában a játszóudvar kialakítását, ugyanakkor a közösségi tér felújítására, valamint a hivatal korszerűsítésére is szeretnének beadni pályázatot.

– Újra pályázunk a művelődési házunk fűtéskorszerűsítésére, illetve a vizesblokkok teljes átalakítására. Erre adtunk már be korábban is pályázatot, de eddig még nem nyertünk, remélem ebben az évben sikerül, hogy használható legyen az épület. A hivatal épületének bővítésére is folyamatosan pályázunk. Szükség lenne egy szociális helyiségre, ahol a munkatársak meg tudnak ebédelni, illetve vizesblokk tekintetében is fejlesztenünk kellene, hogy a XXI. századnak is megfeleljen ez az épület – részletezte a polgármester.

A további tervek között szerepel még egy piactér kialakítása a település Fő utcáján, a cél, hogy kulturált körülmények között lehessen a háztáji termékeket árulni. Ugyancsak a település központjában egy újonnan megvásárolt területen egy közösségi teret, emlékparkot szeretnének kialakítani parkolókkal.

– Nagy hiánya a településünknek, hogy nincs egy olyan központi tér, ahol igazán méltó módon összegyűlhetünk ünnepelni. Ezen a megvásárolt területen szeretnénk egy erre alkalmas közösségi teret létrehozni – tette hozzá Varga György polgármester.

Sajnos, az idei évre el kellett engedniük a nagy rendezvényüket, ami a helyi hagyományok és gasztronómia közös ünnepe, de a hagyományokat továbbra is megőrzik. Úgy döntöttek, hogy idén még nem fogják megtartani a Szeremlei Borsoskalács Fesztivált, de a Pünkösdi Ladikázást szűk keretek között a néptáncosok megszervezik.