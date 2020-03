Mi legyen egy férfi ruhatárában 2020-ban?

Szokták mondani, hogy a divatban csak egy állandó dolog van, mégpedig az, hogy változik. Nos, ez bizonyos szinten igaz, de azért vannak olyan elemek, amik többé-kevésbé maradandóak – gondoljunk csak a farmerre. Persze ezek stílusa is az aktuális trendekhez igazodik, de az alap attól még ugyanaz.

Ami a hétköznapi viseleteket illeti, 2020-ban nem kell drasztikus változásokra számítanunk 2019-hez képest. Ettől függetlenül azért érdemes kicsit színesíteni a ruhatárunkat, és beszerezni néhány újabb, divatos darabot, hogy naprakészek legyünk ezen a területen is. A Bolf online áruház kínálatában megtalálunk mindent, amire szükségünk lehet a gardróbfeltöltéshez!

Nem csak a trend számít

Hasznos, ha nem úgy nézünk ki, mintha a múlt századból érkeztünk volna, de azért nem csak a trend számít az öltözködésben. Ugyanilyen fontos kérdés az is, hogy miben érezzük jól magunkat, milyen a saját stílusunk. Az ugyanis, ha nem úgy öltözködünk, ahogy az egyéniségünk diktálná, látszani fog rajtunk – ha máshogy nem, a kisugárzásunkon biztosan. Minden alkalomra találhatunk olyan holmikat, amikben jól érezzük magunkat, hiszen a választék gyakorlatilag végtelen. Néhány alapdarabot mindenképpen szerezzünk be, hogy idén is jól nézzünk ki minden helyzetben!

Mi az, ami nem hiányozhat a ruhatárból?

Farmer. Farmerból sosem lehet elég az embernek, természetesen ez nem maradhat ki a gardróbfrissítésből. Persze ezen belül is elég széles a repertoár, a farmer is lehet nagyon laza viselet, és lehet elegánsabb is. Egy egyszerű, díszítésmentes darabbal nem lőhetünk mellé, inggel viselve kifinomultabb megjelenést kölcsönöz, míg pólóval lehet egy laza, utcai viselet is.

Ing. Minden férfi életében vannak olyan helyzetek, amikor a legjobb oldalát kell mutatnia. Ehhez pedig elengedhetetlen a megnyerő öltözet. Egy ing segít abban, hogy kellő eleganciával jelenhessünk meg, ha erre szükség van. Ingekből is nagyon különbözőekkel találkozhatunk, vannak sportosabbak és alkalmiak egyaránt. Helyzet-, illetve stílusfüggő, hogy melyik a helyénvaló viselet – az a legjobb megoldás, ha minden típusból akad a szekrényünkben.

Póló. A hétköznapokban egyértelműen szeretjük kicsit lazábbra venni az öltözetünket is, így az ingek helyett előkerülnek a pólók. Ezekből ugyancsak széles a választék, így mindenki találhat a stílusának megfelelőt. Visszafogottabb, egyszínű darabokat, vagy éppen harsány, mintásakat, ahogy az ízlésünknek megfelel.

Pulóver. A pulóver természetesen alapdarabja a ruhatárnak, azonban nem mindegy, hogy milyen. Munkába nyilvánvalóan nem járhatunk ugyanabban a pulcsiban, mint sportolni, ezért több típust érdemes beszerezni, a letisztultabb daraboktól egészen a lezserebb stílusúakig. A színválaszték is nagyon bőséges, így biztosan fogunk találni olyat, ami megfelelő számunkra.

Vászonnadrág. Ha a farmer már inggel sem tud kellőképpen elegáns külsőt kölcsönözni, a vászonnadrág kiváló megoldás lehet. Alkalmibb viselet, mint a farmer, ezért tényleg bármikor, bárhová tökéletes választás. Feketében különösen univerzális viselet, de más színekben is van létjogosultsága.

Ha van egy jól feltöltött gardróbunk, semmilyen helyzetben nem jelenthet problémát, hogy mit vegyünk fel!