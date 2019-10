Megalakult a kisszállási képviselő-testület

Megtartotta első, alakuló ülését a kisszállási képviselő-testület. Az önkormányzati választáson három polgármester-jelölt közül szoros versenyben Rozsnyai Attila nyerte a polgármesteri széket. A legtöbb, 418 érvényes szavazatot kapta, ami 12 szavazattal volt több, mint amennyit riválisa, Kispál István kapott, aki eddig irányította a települést több évtizeden keresztül.

A helyi választási bizottság közlése szerint a hattagú képviselő-testületbe Malustyik László, Rambala Zoltán, Patocskai Ferenc, Tóbiás Endre, Zsoldos Ildikó és Benedek János független egyéni listás képviselő-jelöltek nyertek mandátumot. Az eskütétel után a polgármester és a képviselők átvették a megbízó levelüket.

A testület, alakuló ülésén Malustyik László képviselőt választották egyhangúlag társadalmi alpolgármesternek. A további napirendi pontok között megválasztottak a képviselő-testület szakbizottságait, az ügyrendi bizottság és a humánpolitikai bizottság elnöke is Rambala Zoltán lett, a pénzügyi településfejlesztési és településüzemeltetési bizottság elnökének pedig Tóbiás Endrét választották. A képviselők megállapították a polgármester illetményét és az alpolgármester tiszteletdíját is.

Rozsnyai Attila polgármester székfoglaló beszédében a már megkezdett beruházások folyatásáról és további fejlesztésekről beszélt. Az óvoda felújítás, az ipari park kialakítása a legfontosabbak között szerepelt.

Bányai Gábor országgyűlési képviselő a település új vezetőinek is felajánlotta segítségét. Az elkövetkezendő időszakban, a térséget is érintő tervezett nagyberuházásokról beszélt, a Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítéséről, valamint az M9-es autópálya megvalósításáról, mindkét várható beruházás jótékony hatással lesz a kisszállásiak mindennapi életére is mondta a képviselő.