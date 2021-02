Kis híján tragédia történt a kiskunhalasi Sóstó jegén

Hiába a számtalan figyelmeztetés, vannak, akik ennek ellenére rámerészkednek a vékonyabb jégre is. Vasárnap a kiskunhalasi Sóstón szakadt be a jég egy korcsolyázó alatt, szerencsére nem történt nagyobb baj, de könnyen tragédia is lehetett volna belőle.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre Az elmúlt napok hideg időjárásának köszönhetően a tavak elkezdtek befagyni, a kisebb tavakon a part közelében már biztonsággal rá lehetett menni a jégre az elmúlt hét végén is. A halasi Sóstó a nyári időt idézte, olyan sokan látogattak ki vasárnap délután a ragyogó napsütésben a befagyott tóra, ahol nemcsak a gyerekek, de a házi kedvencek is élvezték a csúszós jeget. A tó közepén azonban még hullámzott a víz, a déli órákban egy korcsolyázó alatt be is szakadt a jég. Mivel most is nagyon alacsony a víz szintje, így szerencsére csak derékig merült el a jeges vízben. A közelben korcsolyázók siettek a segítségére és húzták fel a jég tetejére. Úgy tudjuk, nem történt nagyobb baj, azonban könnyen tragédiával végződhetett volna az eset. Fontos tudni, hogy az ember szervezete gyorsan kihűlhet, ha a jéghideg víz alá kerül, főként, ha nincs megfelelően felöltözve. A legtöbben nem is merészkedtek beljebb, inkább csak a part közelében lévő 8–10 centiméter vastagságú jégen korcsolyáztak és csúszkáltak. A hazai, főként a nagyobb tavakon azonban még nem kellő vastagságú a jégréteg, ezért nem biztonságos rajtuk tartózkodni. A rendőrség büntetést is kiszabhat azért, ha valaki tiltott helyen mégis a jégre megy. A szabályok megszegése miatt 5 ezertől 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki, vagy szabálysértési eljárás keretében a pénzbüntetés akár 150 ezer forintig is terjedhet – figyelmeztet a rendőrség. Az előrejelzések szerint a következő napokban viszont lassan melegedni fog az idő, nem valószínű, hogy sportolásra is alkalmas jégréteg alakul ki a hazai tavakon, ezért senkinek sem ajánlott a jégre lépés.