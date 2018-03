Kecskemét polgármestere sajtóközleményt adott ki az OLAF-iratokkal kapcsolatban

Változtatás nélkül közöljük Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármesterének sajtóközleményét az OLAF-iratokkal kapcsolatban.

Kecskemét önkormányzatának nincs és soha nem is volt titkolnivalója. A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos dokumentumokat a képviselők az elmúlt években bármikor megtekinthették volna, ha akarják. De eddig nem volt választási kampány, így aztán többnyire nem is voltak rá kíváncsiak. A beruházás részleteiről a város képviselő-testülete 2014 áprilisában és 2014 júniusában részletes beszámolót kapott. Most, a választási kampányban először Király József kérte az iratbetekintést, amire lehetőséget kapott azzal, hogy az OLAF dokumentumok esetében a hivatal felhívta a figyelmét: az adatokat bizalmasan kell kezelnie. Ezt nem mi találtuk ki, hanem az Európai Parlament és Tanács rendelete szabályozza. Képviselő úr – és ezt saját maga is nyilvánosan elismerte – összesen három alkalommal vizsgálta az iratokat és jegyzetelt.

Fentiek miatt határozottan visszautasítom azt a vádat, hogy itt bárki titkolózna.

Az OLAF a közvilágítási korszerűsítésben résztvevő településeken elvégzett vizsgálatának jelentését saját szabályozása érzelmében kizárólag a Legfőbb Ügyészségnek küldte meg. A Nemzeti Nyomozó Iroda megkezdte a vizsgálatot, ehhez az érintett önkormányzatoknál lefoglalja/lefoglalta az összes iratot. Kecskemétről szintén elszállította a teljes dokumentációt. Tekintettel arra, hogy elindult a nyomozás, ezért a törvény értelmében annak lezárásáig további iratbetekintésre nincs lehetőség.

2018. február 27-ére két helyi ellenzéki képviselő jelezte, hogy kéri az iratbetekintést. Ehhez képest előzetes bejelentés nélkül kísérte el őket a városházára az országgyűlési képviselőkből álló úgynevezett árnyékbizottság, újságírók, sőt még olyan személy is, aki jelenleg mindössze képviselő-jelölt. Mindezek ellenére fogadta őket a hivatal vezetése, és olyannyira nem volt titkolózás, hogy a megbeszélés kamerák előtt történhetett. Ilyen körülmények között kijelenthető, hogy az árnyékbizottság nem az iratokat megnézni jött, hanem politikai parádézni.

Az országgyűlési képviselők három kérdést tettek fel, amelyekre jómagam a sajtó útján válaszolok.

Milyen észrevételeket tett az OLAF az ügyben?

Az észrevételek különböző hírportálokon a mai napon megjelentek, a kérdés okafogyottá vált.

Történt-e valamilyen változás a közvilágítási szabványokban?

Nem történt.

Ki mondta meg azt, hogy milyen referenciákat kérjenek be a közbeszerzés során?

Az alkalmassági feltételeket, mint minden fejlesztésünk esetében, úgy ez esetben is a polgármesteri hivatal szakosztályai határozták meg, összhangban a közbeszerzési szabályzattal, és a pályázat műszaki tartalmának követelményeivel.

Fentieken túl, a mai napon (csütörtökön – a szerk.) tartott MSZP-DK sajtótájékoztatón elhangzottakra mindössze annyit szeretnék reflektálni, hogy rendkívül elhamarkodott azt állítani, hogy akár a városoknak, akár az államnak vissza kell majd fizetnie a közvilágítás fejlesztésére kapott támogatást. Várjuk meg a nyomozás végét.

Szemereyné Pataki Klaudia

polgármester