Jól tippelt és nyert a Petőfi Népe játékán

A Petőfi Népe vb-tipp­játékán újabb nyerteseket sorsoltunk.

A Kecskeméten élő Rónay Károlyné Katika is azok közé tartozik, akik jól tippeltek. Nyereménye három karton sör volt, melyet szerkesztőségünkben vett át. Katika nagy sportbarát, szereti a futballt. Elsősorban az argentinoknak szurkolt, de kiesésük után is szívesen nézte a mérkőzéseket. Mint több évtizedes előfizetőnk, a lap sportrovatát is folyamatosan figyelemmel kíséri. Mivel nem egy nagy sörfogyasztó, így a nyereményét elteszi a nagy augusztusi családi összejövetelre, amikor biztosan lesz gazdája a sok-sok doboz sörnek.