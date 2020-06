Hamarosan tornaszobával bővül a petőfiszállási iskola

A petőfiszállásiak régi vágya teljesül azzal, hogy hamarosan tornaszobával bővül a helyi általános iskola. A kormány ugyanis a napokban döntött a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program harmadik ütemének keretében megvalósuló tornaterem-beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról.

A kormányhatározatban felsorolt köznevelési intézmények tornatermi beruházásainak programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésének megkezdéséről is döntött, és jóváhagyta azok koncepciójának alapelveit. Az előkészítője a Nemzeti Sportközpontok, megvalósítója a Beruházási Ügynökség lesz.

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program harmadik ütemében 42 köznevelési intézményben történik fejlesztés, így a Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskolában új tornaszoba épülhet. Szász János petőfiszállási polgármester és Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője közös célként fogalmazták meg a helyi általános iskola ilyen irányú bővítését, ami most meg is valósulhat a településen. A polgármester lapunknak elmondta, a tornaszoba építése azért is indokolt, mert bár folyamatosan emelkedik a gyermeklétszám a településen, a testnevelésórákat mégis az iskola szomszédságában található faluházban tartották. Igyekeztek megteremteni ott is a tornaórák feltételeit, de az mégsem felel meg a mai kor elvárásainak.

Szász János, a település vezetője abban bízik, hogy a következő tanévet már az állami beruházással megvalósuló új tornaszobában kezdhetik meg a petőfiszállási gyerekek. Mint mondta, a fejlesztéssel egy modern, minden igényt kielégítő iskola létesül a községben.