Fitneszpark várja a mozogni vágyókat

Uszódnak van labdarúgó­pályája és egy szép sportcsarnoka, a község központi részén van egy szép játszótér, mellette egy modern műfüves sportpálya, most pedig itt, a szabadidőparkban helyet kapott egy fitneszpark.

Bedi Gyula polgármester a korábbi fejlesztések során említette, hogy Uszód egy pályázaton igényelt és nyert forrást szabadtéri fitneszpark létrehozására is. A megálmodott géppark azonban ebbe a keretbe nem fért bele, így még egy, a humánerőforrás fejlesztését célzó pályázat forrását is beletették, hogy a kifejezetten a felnőttek használatára, a test szinte minden izomcsoportjának a megmozgatására szolgáló nyolc minőségi eszközt be tudják szerezni. A szabadtéri fitneszeszközök megérkeztek, telepítésük a szabadidőparkba megtörtént. Mivel komoly igénybevételre számítanak, így az eszközök betonba vannak rögzítve, és a későbbi tervek között az is szerepel, hogy az eszközök alatt lévő ütéscsillapító homokfelületet gumiborításra cserélik.

Még némi tereprendezési munka hátravan, és már csak esőmentes, szép időre és sportolni vágyó kedvre van szükség, minden egyéb feltétel adott Uszódon, hogy az ott élők mindennapjaikba beiktassanak egy kis rendszeres testmozgást.