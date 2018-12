Eredményes a roma lányok esélyeinek növelését célzó program

Sikeresen zárult a roma lányok esélyeinek növelését célzó program 24 hónapos első fejezete – hangzott el a projekt értékelő zárórendezvényén a halasi cigány kisebbségi házban.

Szűcs Csaba, a Kiskunhalasi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hangsúlyozta: a 14-16 év közötti roma lányok körében a legnagyobb a veszélye annak, hogy otthagyják az iskolát a korai gyermekvállalás miatt, később azonban már nem tudnak felzárkózni, visszailleszkedni a velük egykorúakhoz a munkaerőpiacon, amely megpecsételi a további életüket. Ezért fontos, hogy a pályázaton elnyert roma lányos program segítségével minél több fiatalt és minél hosszabb ideig az iskolapadban tudjanak tartani. Ebben a legkülönbözőbb szakterületekről működnek közre szakemberek, pedagógusok.

A programban részt vevő húsz fiatal roma lány nemcsak a tanulási nehézségek leküzdésében kap komoly segítséget, hanem különböző mentálhigiénés, életvezetési, családalapítási tudnivalókra, pénzügyi ismeretekre is oktatják őket. Önbizalom-erősítő és kommunikációs tréningeket tartanak a fiataloknak, hogy a későbbiek során, a munkaerőpiacon eredményesebben el tudjanak helyezkedni, valamint a magánéletük során is könnyebben vegyék az akadályokat. Mindehhez azonban a mentorokon kívül a szülők, a családok támogatására is szükség van – hangoztatta a város szociális és roma ügyekért is felelős alpolgármestere a tanácskozáson, ahova a programban részt vevő fiatalokon és szakembereken kívül a családtagok is meghívást kaptak.

Kiskunhalason több, a romák és a halmozottan hátrányos helyzetben élő fiatalok felzárkóztatását célzó program is fut párhuzamosan, ennek köszönhetően az elmúlt években a programba bevont roma és nem roma fiatalok körében jelentősen sikerült csökkenteni az iskolai bukások számát.

