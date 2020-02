Elindult az óvodai labdaprogram Halason is

Tavaly decemberben indította el a több mint négyezer óvodát érintő, mintegy 300 ezer gyermek óvodai sportolását elősegítő Ovis Labdaprogramot az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A kormány valamivel több mint egy évvel ezelőtt döntött a program elindításáról, minden érintett intézményben labdacsomagokat kapnak a gyerekek, elősegítve ezzel a sportos életmód népszerűsítését a kicsik körében is. A képességfejlesztő és egyéb eszközöket tartalmazó csomagok hozzájárulnak a gyerekek általános mozgáskoordinációs képességfejlesztéséhez.

A kiskunhalasi Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Lomb utcai intézményébe néhány napja érkeztek meg a fejlesztőeszközök, a gyerekek pedig már ki is próbálhatták a sportjátékokat.

– A minisztérium Ovis Labdaprogramja tökéletesen illeszkedik az óvodánk pedagógiai és nevelési programjához, kiemelt fontosságúnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, a gyerekek testi fejlődésének elősegítését. Ezt segíti elő a nemrégiben megépült és átadott új tornatermünk is, ahol a labdamanó programjainkon is szívesen vesznek részt a gyerekek – nyilatkozta hírportálunknak Tallér Erzsébet óvodavezető, aki elmondta azt is, hogy közel nyolcvan darabból áll a sportszercsomag, amit kaptak.

Van benne könnyített focilabda, bójakészlet, önfelálló kapu, összehajtható kapu, szivacs foci-, kézi-, kosár- és röplabda, lábteniszszett, megkülönböztető játékos mezek. A programra költségvetési forrásból országosan mintegy egymilliárd forintot biztosított a kormány.