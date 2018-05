Egyre több az allergiás beteg

Minden allergiás rémálma tavasszal a következő öt szó: mogyoró, éger, ciprusfélék, kőris, nyárfa – ezeknek a fafajtáknak a pollenje ilyenkor nagyobb koncentrációban van jelen a levegőben.

– Azok, akik most a napokban megfordulnak nálam, fokozódó panaszokról számolnak be, a meleg idő beköszöntével – árulta el dr. Körmendy Szabolcs, a Kalocsai Szent Kereszt Kórház tüdőgyógyásza. – Ez a modern élet betegsége, mivel korábban jóval kevesebben voltak, és a növekedés manapság is megfigyelhető – szögezte le.

A szakorvos szemléltette: amíg Magyarországon 2000-ben még 150 ezer embert regisztráltak a tüdőgyógyászatok allergiás náthával, addig a számuk mára háromszázezer körül van. Úgy véli, hogy nem feltétlenül megalapozatlan a sajtóban fel-feltűnő, kb. kétmilliós szám sem, mivel ez a becslés a gyógyszerfogyasztás alapján helytálló lehet. Megjegyezte: enyhébb panaszokkal a betegek nem feltétlenül fordulnak a kórházi szakrendelésekhez, hiszen nekik a háziorvos és a gyógyszerész is kellő segítséget tud nyújtani, így a teljes létszám nyilván nem szerepelhet a rendelőintézetek nyilvántartásában.

– Súlyosabb, visszatérő és hosszabban jelentkező tüneteknél mindenképpen javasolnám, hogy csináljunk egy allergiatesztet, mert meg tudjuk nézni, konkrétan mire is allergiás az illető – érvelt dr. Körmendy.

A tüdőgyógyász megosztotta: az sem véletlen, hogy elsősorban a környezetben előforduló anyagokat igyekeznek kizárni az ilyen vizsgálatokon. – Az allergének kilencven százaléka természetes eredetű – szögezte le, cáfolva azt a hiedelmet, hogy a mesterséges anyagok több allergiás reakciót váltanának ki. Attól viszont óva intett, hogy bárki megpróbálja kezelni magát oly’ módon, hogy szándékosan kapcsolatba kerül a számára allergén anyagokkal. Ez csak kevés allergiára jelenthet megoldást, és akkor is kizárólag ellenőrzött körülmények között lehet biztonságosan végrehajtani.