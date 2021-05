Denevérodúval bővült a félegyházi fészkelőtelep

Az ökokert ünnepélyes átadását hétfő délelőtt tíz órakor tartották.

Denevér­odúval, információs táblával, rönkpaddal és biciklitárolóval gyarapodott a gyurgyalag- és partifecske-fészkelőtelep a Bankfaluban. A tervezett ökokert lassan elnyeri végleges formáját – nyilatkozta a baon.hu-nak Meizl Ferenc, a félegyházi Madárbarát Klub vezetője.

Elmondta, a közelmúltban az önkormányzat segítségével sikerült bekeríteni a területet, ahol a gyurgyalagok és a partifecskék mellett a molnárfecskéknek is otthont adnak, hiszen nemrég műfészkeket is kihelyeztek, hamarosan pedig süngarázzsal és rovarhotellel is gyarapodik a fészkelőtelep – sorolta Meizl Ferenc, aki örömmel számolt be arról is, hogy Nagy Ágnes városi főkertész irányításával megvalósult a terület megfelelő növényekkel való beültetése is.

A madárbarát klub vezetője hozzátette: a költőtelep közel egy évtizede jött létre a Bankfaluban, ahol azóta nagyon sok gyurgyalag- és fecskefióka kelt ki és nőtt fel. Ezek a madarak pedig hatalmas értéket jelentenek a városnak és a környéknek egyaránt. A madárbarátok összefogásával megvalósult ökokert ünnepélyes átadását hétfő délelőtt 10 órakor tartották.