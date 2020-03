Csak az egészségügyi, szociális és rendvédelmi dolgozók gyermekeit tudják fogadni

Kiskunhalason csak azoknak a családoknak a gyermekeit fogadják hétfőtől az önkormányzati bölcsődék és óvodák, ahol mindkét szülő – egészségügyi, szociális vagy rendvédelmi területen dolgozik, ezt az intézmény felé igazolni tudják, és ha semmilyen módon nem tudják megoldani az otthoni felügyeletet, valamint ha a gyermek egészséges és a családból senki nem járt külföldön az elmúlt két hétben. Az önkormányzati gyermekétkeztetés vonatkozásában külön intézkedések lépnek életbe – tudatta közleményében Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere.

A szigorú intézkedésekre a koronavírus miatt életbe lépett vészhelyzet miatt van szükség. Ügyeleti üzemmódban működnek hétfőtől az önkormányzati óvodák és bölcsődék a városban. A polgármester közösségi oldalán elérhető közleményében tájékoztatott a meghozott intézkedésekről. E szerint 2020. március 16-tól visszavonásig elrendelte az összes önkormányzati fenntartású óvoda és bölcsőde működésének korlátozását. Kéri a szülőket, hogy csak akkor vigyék be a gyermeket az intézménybe, ha az alábbi tényezők mindegyike egyszerre fennáll:

semmilyen módon nem tudják megoldani az otthoni felügyeletet

mindkét szülő rendészeti, egészségügyi vagy szociális dolgozó és ezt az intézmény felé igazolni tudják

a gyermek egészséges

a gyermek családjából senki nem járt külföldön az elmúlt két hétben – áll a közleményben.

Az önkormányzati gyermekétkeztetés nem áll le, a bölcsődés gyermekek közül azok számára, akik napközben az ügyeleti rendszerben működő intézményben tartózkodnak, napi négyszeri étkezést, az óvodás gyermekek esetében, akik napközben az intézményben tartózkodnak, napi háromszori étkezést, az általános- és középiskolás gyerekek esetében, akik napközben az intézményben tartózkodnak, biztosítják az étkezést.

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás, általános és középiskolás gyermekek számára, akik napközben nem tartózkodnak az ügyeleti rendszerben működő intézményben, csak egyszeri étkezést, ebédet biztosít az önkormányzat március 18-tól.

Az igényeket a telefonon (06-77/523-165) jelezhetik Túriné Czeglédi Edit, a városháza szociálpolitikai csoportvezetője felé, hétfőn, március 16-án 9 és 15 óra között. Speciális étkezési igényeket sem az intézményekben, sem azon kívül határozatlan ideig nem tud biztosítani az önkormányzat. Minden további tájékoztatást a témában az önkormányzati intézmények adnak a szülők számára.

Fülöp Róbert polgármester a felsorolt intézkedések végrehajtását javasolja bevezetni az egyházi és a magán fenntartású intézmények számára is. A polgármester tájékoztatott arról is, hogy március 16-tól visszavonásig zárva tart a Kiskunhalasi Gyógyfürdő is.