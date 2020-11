Civil összefogással újulhat meg a Szabadszállási Tájház

Az ősszel kezdődött el a Szabadszállási Tájház rekonstrukciója. A felújítási, karbantartási munkálatokat az Együtt Szabadszállásért Egyesület kezdeményezte, melyhez nagyon sok magánember is csatlakozott. Az első körben megtörtént az épület helyiségeinek belső felújítása, kitakarítása, a napokban fejeződik be az utcafront felőli kerítés cseréje.

A tájház létrehozásának gondolata húsz éve pattant ki Szűcs Sándor fejéből. A gondolatot hamarosan tett is követte, a helyi kézműves a település központjában megvásárolt egy romos középparaszti házat. A vert falú, tornácos, nádtetős vályogházban eredetileg három helyiség volt. Tisztaszoba, füstös konyha és a kamra. Az átépítést követően újabb három helyiséggel egészült ki a százhúsz éves épület.

– A múlt értékeinek megőrzése mindig is fontos volt számomra, ezért jutottam arra az elhatározásra, hogy valamilyen múzeumot hozok létre városunkban. A leromlott állagú épületet lényegében saját erőből újítottam fel. A költségekhez később az önkormányzat egy kisebb összeggel hozzájárult. A benne található tárgyakat is magam gyűjtöttem össze. A kiállítóhely az épület megvásárlása után másfél évvel nyitotta meg kapuját a látogatók előtt – mondta el hírportálunkat Szűcs Sándor.

A kézműves önerőből nem bírta sokáig fenntartani a tájházat, így felkínálta megvételre az épületet az önkormányzatnak. Az ingatlan a város tulajdonába került, az alapító pedig továbbra is gondját viselte a gyűjteménynek. Néhány évvel később kisebb feszültség támadt az önkormányzat és Szűcs Sándor között.

– Az éves díj csak kis részét kaptam meg, pedig a Dörmögő ház gondnoki feladatait is elláttam. Később az állásomból is kimozdítottak. Ekkor jutottam arra az elhatározásra, hogy a felajánlók beleegyezésének birtokában elviszem a gyűjtemény egy részét, vagyis a lakosság által adományozott tárgyakat. A konfliktus egy évre rá rendeződött, így folytathattam a megkezdett munkát. A tájház lassan újra benépesült. A látogatók száma megszaporodott, illetve kisebb rendezvényeknek is helyet adott az épület udvara – emlékezett vissza a történésekre Szűcs Sándor.

Az épület állaga a folyamatos karbantartás ellenére leromlott, időszerűvé vált a kerítés cseréje, a nádtető javítása. A munkálatokra viszont nem volt pénze a fenntartó önkormányzatnak. A tájház ügyét az Együtt Szabadszállásért Egyesület vette kézbe. A helyi vállalkozók felajánlásának, a civil összefogásnak, illetve egy jótékonysági koncertnek köszönhetően elkezdődhettek a belső munkák és az utcára néző kerítés cseréje. Anyagi forrás híján a nádtető felújítása még várat magára.

– A legfontosabb feladat az épület állagának megóvása. A végső cél viszont, hogy az épület hivatalosan is megkapja a tájház besorolást, ami úgy hiszem, a legnagyobb örömet jelentené számomra – tette hozzá az alapító.