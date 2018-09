Az újratelepülést ünnepelték Majsán

Majsa újratelepülésének 275. évfordulóját három­napos rendezvénysorozattal ünnepelték. Újra megnyílt a felújított tájház és felavatták a helytörténeti gyűjtemény látványraktárát is.

– 1742. április 24-én alakult önálló községgé Kertész György bíró vezetése alatt Üllés helysége. A következő évben az itt működő királyi bizottság a tószegiek által elhagyott Majsát az üllésiek egy részével visszatért tószegi családokkal, Virág György Ignác tószegi plébános vezetése alatt újra benépesítette, s Üllés helység 1743-ban Majsa néven folytatta tevékenységét – idézte Nagy-Szeder István írását Ábrahám-Fúrús András polgármester, a Majsa Napok ünnepélyes megnyitóján. A polgármester szólt a település történetének későbbi kiemelkedőbb eseményeiről, s mint mondotta, az ott élők büszkék lehetnek az elért eredményekre: a település arculatát meghatározó több mint százéves épületekre, a négyszáz házból álló üdülőfalura, valamint a majsai származású művészekre és a válogatottságig eljutó sportolókra is.

Az újratelepülés 275. évfordulója az elődök előtti főhajtás volt, hiszen újra megnyílt a tájház, amit egy 1850 körül épült nádtetős, háromosztatú, szabadkéményes épületből alakítottak ki. Ugyancsak meghatározó építménye a településnek a régi posta épülete, ahol a helytörténeti gyűjtemény látványraktára látogatható a jövőben. Az ünnepnapokra két kötet is megjelent. A …Ragyogni fognak, miként a csillagok… című könyv szerzői Kozma Huba és Csóti Péter, akik a település tanítóinak, nevelőinek állítottak emléket munkájukkal. Wéber György pedig a „Kiskunmajsa és fíliái települési családkönyve 1738–1860” helytörténeti kiadványát mutatta be a közönségnek.

A majsaiakkal együtt ünnepeltek a testvértelepülések – Gyergyószentmiklós, Topolya, a lengyel Lubliniec, a litván Ukmerge, valamint a német Lommatzsch és Bad-Schönborn – küldöttei is. A lengyelekkel való kapcsolattartás 20. évfordulója alkalmából Edward Maniura polgármester, illetve Ábrahám-­Fúrús András adott át ajándékokat, a kapcsolat kezdetét pedig Kiss Károly volt majsai polgármester idézte fel.

A megnyitón átadták az idei városi elismeréseket. A Kiskunmajsa Városért díjat Kurucz Erzsébet, a helyi Fészek Színjátszó Egyesület alapító tagja, rendezője vehette át. Rávai Attila, a fogathajtó, a helyi lovasklub vezetője a Kiskunmajsa Sportjáért elismerést kapta. A generációk sorát tanító Holló Tiborné tanítónő a Kiskunmajsa Közszolgálatáért kitüntetést vehette át.

A megnyitót követően felavatták az első világháborús emlékműnél Czakó Balázs majsai honvéd emléktábláját, aki az 1919-es balassagyarmati „csehkiverés” idején halt hősi halált. A halálos sebet kapó, 23 évet élt közvitéz szavait gyakran idézik, melyeket az utolsó kenetet feladó Jeszenszky Kálmán apátplébános jegyzett le, miután megkérdezte, mit üzen a szüleinek: „Tessék velük tudatni, hogy őket nagyon szerettem, de az édes magyar hazámat még jobban szerettem.”

A táncok bekerültek az értéktárba

A szabadtéri színpadon a koncertek rengeteg nézőt vonzottak, és hatalmas sikerrel mutatta be CineMajsa filmzenei koncertjét a Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekar. Helyi táncos tehetségek sora is bemutatkozott a modern táncoktól kezdve a romákból álló Majsa Gyöngyei tánccsoportig. Most vehette át a Mayossa Hagyományőrző Egyesület az okle­velet Rideg László közgyűlési

elnöktől, ami tanúsítja, hogy a majsai néptáncosok bekerültek a megyei értéktárba.