Az idei év slágere a láma és az unikornis

Sok szülő döntött úgy: már augusztus elején beszerzi a tanszereket. A kecskeméti Alföld Áruházban ezekben a napokban is nagy a forgalom. A slágertermékek idén az unikornis- és a lámamintás kollekciók.

Napjainkban a tan­szereket számos helyről beszerezhetik a családok. Felkerestük Kecskeméten az Alföld Áruházat, ahová sokan már törzsvásárlóként térnek vissza. Az írószerosztályon az olcsóbbtól a középáras termékeken át a drágább, prémium minőségűekig minden kap­ható.

Az osztályon dolgozók elmondták: minden évben szeretnének egy kis segítséget nyújtani a családoknak. Július elején és most augusztus elején négy napig jelentős kedvezményt nyújtanak a vásárlás végösszegéből. Így arra is lehetősége volt a családoknak, hogy akár két részletben vásárolják meg a szükséges tanszereket. Emellett idén először a jó bizonyítványokért is kedvezmény jár. A játékosztállyal közösen a kitűnő tanulóknak 20 százalék, azoknak, akiknek néhány négyes is becsúszott, 10 százalék kedvezményt adnak a vásárlás végösszegéből egész nyáron. Sokan élnek is e lehetőségekkel.

Az osztály tanszer-kínálata bőséges, az írószerek között sok a mintás. Mint megtudtuk: idén a legkeresettebbek a láma- és az unikornismintás táskák, tolltartók, füzetek.

Az iskolatáskákat alsóbb évfolyamon általában két évre vásárolják meg a szülők, de azok strapabíróbbak. Míg felsőbb évfolyamon, vagy a középiskolában inkább egy évre, de akkor bátrabban választanak kicsit gyengébb minőségűt, inkább a fazonra, mintára helyezik a hangsúlyt. Az alsóbb évfolyamosoknál 11 ezer forinttól kezdődnek az árak, ezek az iskolatáskák azonban gerinckímélők, könnyűek, nagy a pakolórészük, sok rekesszel. Ezzel szemben az egyszerűbb hátizsákok már 5000–6000 ezer forintért beszerezhetők. Többen keresik – a bőröndökhöz hasonlító – húzós hátizsákokat is, melyek drágábbak, de sok terhet levesznek a gyerekek válláról. Ezek a hátizsákok most jelentős kedvezménnyel megve­hetők.

A tolltartók között is hosszasan lehet válogatni. A kicsiknél a mintásak a népszerűek, vannak köztük kihajtósak, két- és háromemeletesek. A nagyobb diákok viszont az egyterű, mindent egy helyre pakolós tolltartókat kedvelik. A legolcsóbb tolltartó 1500 forint körül indul, a legdrágább pedig 5000–6000 forint között mozog. Az emeletes változatok általában 3500–4500 forint között kaphatók.

A tanszerek csomagolása terén is történtek változások az elmúlt években. A méretre gyártott nejlonborító kezd háttérbe szorulni, egyre több az olyan füzet, melynek borítása vastagabb és strapabíróbb, így borító nélkül is egész évben épp marad. Az öntapadós tapétát és csomagolófóliát is még mindig sokan keresik, ezek szintén egész évre védelmet adnak, és könnyű felragasztani a füzetekre, tankönyvekre.

A füzeteknél pedig azért is részesítik előnyben a drágábbakat, mert azoknak vastagabb a papírja, így bírják a radírozást.

A nagy dömping augusztusban lemegy az írószerosztályon, de szeptember elején egy újabb, bár kisebb dömping még lesz, hiszen a középiskolások a tanév kezdetén tudják meg, pontosan mire is lesz szükségük.

Jól jön a segítség az iskolakezdéshez

Simigla Annamária ballószögi édesanya elmondta: ezen a nyáron kicsit későbbre halasztja a tanszerek bevásárlását. Kisfia negyedik osztályba készül. Igénybe veszi a segítségeket. A munkahelyétől kétféle iskolakezdési támogatást is kap, egyszer mint munkavállaló, másodszor pedig mint szakszervezeti tag. Ezeken kívül az önkormányzattól is kap segítséget. A három utalványt összevárja, azután megy vásárolni a kisfiával. Igyekszik minél kedvezőbb áron beszerezni a tanszereket, de szeretne kedvezni is gyermekének, így biztos lesz közöttük futballmintás.