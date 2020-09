A Nagy Táncválasztó minden korosztályt megszólított

Kecskeméten nagy érdeklődés kísérte a vasárnapi Nagy Táncválasztót a Grapevine tánciskola szervezésében. A rendezvényen minden korosztály táncolt.

Második alkalommal rendezték meg országszerte a Nagy Táncválasztót, melynek egyik házigazdája volt a kecskeméti Grapevine tánciskola.

Minden korosztály számára alkalmat kínáltak arra, hogy kiváló tanárok tanítása mellett megismerhessék és maguk is kipróbálhassák a különféle táncstílusokat. Megkapják a választás lehetőségét ahhoz, hogy a későbbiekben valamilyen táncot válasszanak a szabadidő örömteli eltöltéséhez. Volt többek között hip-hop, társastánc, klasszikus balett, moderntánc, indiai, hastánc, step, esztétikus testképzés, showtánc és senior tánc.

Mindezek mellett a parkolóban felállított színpadon a város tánciskolái mutattak be látványos produkciókat. Fellépett a Grapevine-sok mellett a Brilli-Art Studió, a Kunság Táncegyüttes, a First Step Dance Club, a Sauté Balett Iskola, a TST Dance Studio, a Dance For Art, a L-Dance Group és a Fantasy Dance Company. A tanításban, az órák megtartásában pedig részt vett még a Passé Balett Iskola.

Huszár Ildikó „Pötyi” mestertáncos, a Grapevine vezetője elmondta: nagyon jól sikerült a rendezvény, a 10 órától 16 óráig tartó rendezvényen mintegy ezer embert szólítottak meg a táncokkal.

Az egész napos program során az ingyenes táncórák és táncbemutatókon túl kerekasztal beszélgetéseken, táncfilm vetítéseken vehettek részt az érdeklődők.