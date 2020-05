A koronavírus ihlette meg Bugacon az ismeretlen graffitiseket 

Nem tűnik el nyomtalanul a koronavírus Bugacról. Ismeretlen tettesek ugyanis több helyszínen is a koronavírust ábrázoló, vagy azzal kapcsolatos falfirkákkal csúfították el a község köztereit, középületeinek falait.

Szabó László polgármester érdeklődésünkre elmondta, soha nem történt még ilyen eset a településen. Nem érti, hogy miért épp most firkálták tele a falut ismeretlenek. Megtudtuk, az iskola udvarán, a buszmegállóban, a sportöltöző falán és az egykori vasútállomáson készültek graffitik. A rongálással több száz ezer forintos kárt okoztak az önkormányzatnak – tette hozzá a településvezető. Azt is elmondta, a rendőrséget és a polgárőrséget is értesítették az üggyel kapcsolatban, akik minden információt és jelzést szívesen fogadnak a firkálókról. Szabó László hangsúlyozta, az esetből okulva tervezik a térfigyelő kamerarendszer bővítését. Jelenleg ugyanis csak a forgalmasabb kereszteződéseket, a településre bevezető utakat figyelik. A jövőben azonban új kamerákat helyeznek ki a falu több pontján is.

Művészet vagy vandalizmus?

Graffitik elsősorban a nagyvárosok jellemző hozzátartozói. A legkorábbi ránk maradt graffiti-emlékek egyidősek magával az írással. Az ókorban is létezett a hagyomány, és már akkor is többnyire vulgáris vagy politikai üzeneteket vetettek a középületek falaira és közterek járófelületeire. A graffiti szó görög származásra vezethető vissza, de az amerikai angolba már olasz közvetítéssel jutott el. Az olasz graffiato jelentése belekarcolt, belevésett. A graffiti utcaművészet, illegális műfaj a legtöbb országban, így nálunk is büntetik. A kár mértékétől függően pénzbüntetéssel, vagy akár szabadságvesztéssel is járhat.